Laine po prvom góle za Montreal: Taký hluk som ešte nezažil

Fínska posila sa hneď v úvodnom zápase prezentovala gólom. Navrátilec po zranení z prípravy sa presadil v 28. minúte v presilovke a prispel tak k víťazstvu 2:1 po predĺžení nad New Yorkom Islanders .

MONTREAL. Fanúšikovia v Montreale vedia byť prísni, ale i oceniť veľké chvíle. Na vlastnej koži to pri súťažnom debute za Canadiens zažil Patrik Laine.

Fanúšikovia burácali, len čo začuli cveng žŕdky, od ktorej sa puk po jeho prudkom švihu odrazil do bránky.

"Zapamätám si to do konca života. Niečo také som ešte nezažil, zažiť také privítanie hneď po príchode od fanúšikov a mesta ako takého. Vracal som sa na ľad s pokorou. Som skrátka šťastný a vďačný, že tu môžem byť," vyjadril sa.

Pri debute v drese najslávnejšej organizácie odohral 17 minút a 27 sekúnd, dvakrát vystrelil na bránku, rozdal dva bodyčeky, zablokoval jednu strelu a do štatistík pridal i mínusku. Vyhlásili ho za prvú hviezdu.

Išlo o jeho prvý súťažný zápas po takmer roku. Väčšinu predošlej sezóny strávil v asistenčnom programe NHLPA, vyhľadal psychiatrickú pomoc. O to viac prežíva návrat.

"Rozprával som sa včera s mojím terapeutom, že som z toho celého trochu nervózny. Avšak povedal som si, že obliecť si tento dres je pre mňa odmenou za to všetko a to, čo príde k tomu, je len plus," vyhlásil.