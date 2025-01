VIDEO: Slafkovský po góle bavil novinárov: Dúfam, že tento mesiac strelím aspoň dva

DALLAS. „Osobne by som rád podával konzistentnejšie výkony. Odohrám dobrý zápas a potom mám dva zlé,” povedal nedávno Juraj Slafkovský. Teraz sa karta obrátila. Od zápasu proti Coloradu na začiatku januára, kedy ho tréner Martin St. Louis posadil na lavičku, bodoval trikrát. V noci na piatok pretrhol streleckú smolu a v zápase NHL proti Dallasu strelil piaty gól v sezóne. Po zápase sršal radosťou. V šatni rozdával úsmevy a pôsobil uvoľneným dojmom. Akoby mu spadol kameň zo srdca.

Jeho chvíľa prišla v 5. minúte prvej tretiny, Montreal už prehrával 0:1 po góle Robertsona. Slafkovský odštartoval akciu dobrým napádaním obrancov. Puk potom získal Caufield, ktorý si poradil s obrancom Dallasu a poslal slovenskému útočníkovi prihrávku priamo pred odkrytú bránku. VIDEO: Piaty gól Juraja Slafkovského v sezóne

„Takmer nič som nemusel urobiť, iba dostať puk do siete. Sledoval som jeho prácu a snažil som sa byť v dobrej pozícii,” zhodnotil gólovú akciu Košičan. Bol to pre neho 24. bod v ročníku, iba piaty presný zásah. „ Keď strelíte gól, tak sa hneď v ďalšom striedaní cítite lepšie a robíte lepšie rozhodnutia. Aktuálne som na tom tak, že strelím jeden gól za mesiac. Dúfam, že tento mesiac dám aspoň dva,” dodal s úsmevom.

Zámorský novinár nadviazal otázkou: „Chcel by si skórovať aj v máji, nie?” Narážal pritom na play-off, do ktorého Montreal smeruje. „To by bolo veľmi fajn. Ale stále to bude asi len deviaty gól, to nie je dobré,” pokračoval Slafkovský. Montreal našiel spoľahlivú dvojku Dva zápasy vonku, dve výhry. Montreal uspel na tripe v USA, keď postupne zdolal Utah a v noci na piatok aj Dallas. Canadiens reálne útočia na play-off, z posledných 10 zápasov osem vyhrali. Na postupové miesto Bostonu strácajú jeden bod a majú dva zápasy k dobru. „Oba zápasy boli veľmi ťažké, ale zvládli sme ich. Škoda, že nie sme na „západe". Musíme však ešte veľa pracovať,” poznamenal Slafkovský.

V pozápasovom rozhovore pochválil aj brankára Jakuba Dobeša. Čech pokryl 32 striel Dallasu a uspel aj vo svojom štvrtom zápase v NHL. „Je to hráč do zápasu. Na tréningu mu strelím gól v každom striedaní, ale v zápase to chytí,” dodal slovenský krídelník.

"Zdá sa, že všetko, čo ho zasiahne, sa naňho nalepí," povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki pre nhl.com. "Zažíva skvelý štart do svojej kariéry. Je pôsobivé ho sledovať. Na tak mladého chalana je veľmi sebavedomý." Dobeš bral výhru veľmi skromne. „V Lavale (farma Montrealu, pozn.) bolo veľa dní, keď som tu chcel byť. Je to akási motivácia ukázať všetkým, že sa možno mýlili. Nechcem to povedať sebavedomo, ale chcem to len dokázať,” uviedol po zápase. 23-ročný brankár inkasoval doposiaľ iba štyri góly. Na svojom konte má aj prvé čisté konto, keď na konci decembra vynuloval úradujúcich šampiónov z Floridy.

