Slafkovský sa učí byť trpezlivý. Odhalil, čo ho zachránilo pred AHL

Boli však obdobia, keď sa v NHL trápil. Vtedy sa aj mnohí experti vyjadrili, že by mu v Lavale bolo lepšie. Tréner Martin St. Louis ho však nepreradil ani raz.

V NHL ho zachránila jedna vlastnosť. Trpezlivosť. Hoci ju nepovažuje za svoju najsilnejšiu stránku, ukazuje snahu zlepšiť sa v nej.

"Samozrejme, že by som chcel, aby všetko išlo samo od seba. Ale sezóna je dlhá, zažijete počas nej veľa úspechov aj pádov a to isté platí o kariére," pokračoval pre kanadský LaPresse.

"Niekedy, nehľadiac na to, ako veľmi niečo chceme, to môže zabrať veľa času. Musíte sa však o sebe veľa naučiť. Doteraz sa učím, ako reagovať na situácie, ktoré som predtým nezažil. Keby som nebol trpezlivý, zrejme by som už nebol tu, ale v nižších súťažiach."

Slafkovský sa etabloval v najlepšej súťaži sveta viac než dobre. Patrí k najlepším tínedžerom v dejinách Montrealu a dôveru trénera oplatil 39 (15+24) bodmi v 70 zápasoch v prebiehajúcom ročníku.