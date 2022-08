Česká legenda o Slafkovskom: Šancu v Montreale dostane, záleží však od výkonov

Juraj Slafkovský sa musí v Montreale pripraviť na tlak, keďže sa stal jednotkou draftu. V organizácii Habs od neho budú vysoké očakávania.

"Montreal má viac fanúšikov ako nejaké americké mužstvo. Sú to však fanúšikovia znalí a určite ho neodpíšu, ak sa mu nebude bodovo dariť. Oni potrebujú vidieť, že do toho dáva hráč maximum. To vedia vycítiť veľmi presne. Ak sa tak stane, tak sa nemusí báť. Celkovo je to výborné miesto pre hokej," myslí si Plekanec.