Slafkovský o góle spoza bránky: Bol som prekvapený, také nestrieľam

"Bol som prekvapený. Nestrieľam góly spoza bránky, takže mi chvíľku trvalo, kým mi to celé došlo," opísal po zápase tento moment.

Presadil sa v 26. minúte. Strelil nezvyčajný gól - puk poslal do siete spoza bránky odrazom od súperovho brankára Luukkonena.

Potom si zavtipkoval na adresu Patrika Laineho, ktorý strelil hetrik.

"Ak by som mal strelu ako on, strieľal by som zovšadiaľ. Ale nemám, tak musím dávať góly spoza bránky," usmial sa.