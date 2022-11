Farma sa nekoná. Päť dôvodov, prečo si Slafkovského nechali v NHL

MONTREAL. Je to na 99 percent isté. Juraj Slafkovský by mal v noci z utorka na stredu odohrať desiaty zápas v NHL, čo znamená, že mu začne platiť prvý rok nováčikovského kontraktu.

Je to méta, na ktorú sa zameriavali hokejoví fanúšikovia na Slovensku i v Montreale. Ak by ho Canadiens po deviatom dueli v zámorskej profilige poslali na „farmu“, zrejme by sa odtiaľ v sezóne 2022/23 už nevrátil a jeho zmluva by začala platiť až od budúceho ročníka.

Dôvodov na jedno či druhé rozhodnutie by sa našlo dosť. Generálny manažér Kent Hughes i lodivod mužstva Martin St. Louis neustále prízvukovali, že ich rozhodnutie bude založené výhradne na tom, aké ovocie prinesie o niekoľko rokov.