Slafkovský má obľúbeného súpera, jeho góly ešte len prídu. Chceme vyhrať každý zápas, hovoril

MONTREAL. Juraj Slafkovský strelí 30 gólov. Tak znela odvážna predpoveď portálu The Athletic pred začiatkom sezóny 2025/26.
Expert Arpon Basu k predikcii napísal, že „Slafkovský je sústredený a pripravený na sezónu lepšie ako kedykoľvek predtým".
Podľa neho má Slovák všetky potrebné nástroje, len ich musí správne použiť. „A vo svojej štvrtej sezóne v NHL to presne urobí."
Odhad je to naozaj odvážny, Slafkovský toľko gólov strelil naposledy ešte v sezóne 2017/18, keď pôsobil v tíme HC Košice do 16 rokov.
Po siedmich odohraných zápasoch nového ročníka NHL má na konte tri presné zásahy. Ak by dokázal pokračovať v takomto tempe, dostal by sa až na číslo 35.
Slafkovský skóroval aj v utorkovom zápase proti Buffalu, druhýkrát za sebou. Bol vyhlásený za prvú hviezdu duelu. Montreal zvíťazil 4:2.
Obľúbený súper
Ak by Slafkovský niekedy dostal otázku, aký je jeho obľúbený súper, s veľkou pravdepodobnosťou by spomenul Buffalo.
Proti Sabres odohral v kariére 10 zápasov, najviac zo všetkých. To je vzhľadom na to, že Buffalo je divízny rival Montrealu, celkom prirodzené.
Strelil v nich tri góly a pripísal si päť asistencií. Osem bodov nezískal proti žiadnemu inému súperovi.
Okrem toho v desiatke stretnutí zaznamenal aj 19 trestných minút, 20 striel a rovnaký počet bodyčekov. Slafkovský proti Buffalu zaznamenal aj najviac viacbodových zápasov - tri.
Druhý „najobľúbenejší" súper Slafkovského z pohľadu získaných bodov je Columbus (sedem) a tretia je Philadelphia (šesť), ktorej vlani v apríli strelil doteraz jediný hetrik v profilige. Zápasy proti Blue Jackets a Flyers Montreal v tomto ročníku ešte nehral.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Buffalo
Slafkovský: Len som tam stál
Keď Slafkovský strelil prvý gól v sezóne (10. októbra proti Detroitu, 5:1), hovoril, že „sa chce viac tlačiť do bránky, pretože tam potom bývam najviac odmenený".
Túto mantru opakoval častejšie a v zápasoch ju začal pravidelne robiť. Ideálnym príkladom je utorkový zápas proti Buffalu, v ktorom skóroval druhýkrát za sebou. Samozrejme, z predbránkového priestoru.
V úvode tretej tretiny dostal ideálnu prihrávku od obrancu Noaha Dobsona, no svoj prvý pokus nepremenil.
O niekoľko sekúnd sa puk vrátil na hokejku Dobsona a Slafkovskému ho tentokrát naservíroval pred odkrytú bránku. Z tejto príležitosti sa Slovák už nemohol pomýliť.
VIDEO: Tretí gól Juraja Slafkovského v sezóne
„Mal som premeniť už tú prvú šancu. Ale som šťastný, že som dostal ďalšiu a tú som už využil," hovoril Slafkovský po zápase.
„Vždy, keď strelíte gól, cítite sa lepšie, hrá sa vám potom o niečo uvoľnenejšie. Bola to naozaj pekná akcia. Úprimne, len som tam stál, Dobson to zahral skvelo a ja som skóroval."
„Skvelé striedanie od Slafkovského a Dobsona," uviedol k akcii expert Eric Engels zo Sportsnetu.
Do predbránkového priestoru sa snažil Slafkovský dostať viackrát v zápase. Hoci z toho ďalšie body nevyťažil, dvakrát z jeho aktivity vyplynula potýčka s hráčmi Buffala.
Najskôr sa v 17. minúte dostal do súboja s obrancom Zachom Metsom, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL, v tretej tretine dokonca zhodil aj rukavice a pár úderov si vymenil s útočníkom Tageom Thompsonom.
VIDEO: Konflikt Slafkovského pri bránke Buffala
„Hra Slafkovského ešte nie je stopercentná, ale je zapálený a strká nos do výnosných zón. Keď hrá takto, pre súpera je vyčerpávajúci," uviedol redaktor televízie TVA Sports Anthony Martineau.
Za oba konflikty si Slafkovský „vyslúžil" dvojminútové tresty za hrubosť. Na ľade strávil v celkovom súčte 17:17 min. a do štatistík mu pribudol plusový bod, tri strely, jeden blok a tri bodyčeky.
„Strávili sme veľa času v útočnom pásme. Bolo by lepšie, ak by sme dali viac gólov, no najdôležitejšie je, že sme zvíťazili," konštatoval Slafkovský.
V pokročilých štatistikách je najlepší
Proti Buffalu skóroval druhýkrát za sebou. Gólovo sa presadil aj v nedeľu do siete New Yorku Rangers (4:5).
V siedmich zápasoch má tak na konte tri presné zásahy a ani jednu asistenciu. Lenže body úplne nehovoria to, ako v skutočnosti hrá. To prezrádzajú až rozšírené štatistiky, podľa ktorých góly a body by mali iba pribúdať.
Pri hre piatich proti piatim má Slafkovský podľa špecializovaného portálu Money Puck najviac streleckých pokusov (23), najviac striel na bránku, (14) aj najviac hitov (18) zo všetkých hráčov Montrealu.
„Bodyčeky sú dobrá správa, Slafkovský čoraz častejšie využíva svoju veľkosť vo svoj prospech, ale rozdielové by mohli byť tie strely. Nezabúdajme, že nízka početnosť streľby bola doteraz jeho najvýraznejšou slabinou,“ poznamenal Marc Dumont z Montreal Hockey Now.
Slafkovského Corsi 59 % ukazuje, že počas jeho striedaní mali Canadiens jasnú streleckú prevahu, a ešte presvedčivejšie pôsobí Fenwick 62 %, teda pomer neblokovaných striel v prospech tímu. V oboch ukazovateľoch je opäť najlepší v tíme.
Dominantný je aj prvý útok Canadiens, ktorý patrí medzi najlepšie v lige. Z trojíc, ktoré v tomto ročníku odohrali spolu aspoň 50 minút, majú Slafkovský - Suzuki - Caufield druhé najlepšie Corsi (62,4 %) a úplne najlepší Fenwick (67,1 %).
Hovorí to o tom, že keď sú spolu na ľade, oveľa viac času trávia v útočnom pásme a dokážu si vypracovať veľa príležitostí na skórovanie. Keď bola v hre prvá formácia, Montreal strelil štyri góly a inkasoval iba raz.
Okrem prvého útoku fungujú veľmi spoľahlivo aj ostatné formácie a Canadiens prežívajú takmer ideálny vstup do sezóny. Z úvodných siedmich zápasov prehrali iba dva.
„Chceme vyhrávať každý zápas," povedal Slafkovský po výhre nad Buffalom.
Montreal teraz čakajú štyri zápasy na súperových ihriskách - v Calgary, Edmontone, Vancouveri a Seattli. „Očakávame víťazstvá," dodal Slovák.
