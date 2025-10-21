VIDEO: Šikovný gól, bitka a prvá hviezda zápasu. Slafkovský ukázal svoju silu

MONTREAL. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z Montrealu strelil v nočnom zápase NHL proti Buffalu svoj tretí gól v sezóne.
Prispel ním k víťazstvu 4:2, pričom skóroval v druhom stretnutí za sebou. Canadiens dosiahli už piatu výhru v tomto ročníku a bodovo sa vyrovnali lídrovi Atlantickej divízie Detroitu.
Montreal nedopustil druhú domácu prehru za sebou a pribrzdil Buffalo, ktoré predtým zvíťazilo v dvoch zápasoch. Sabres zdolal piatykrát v rade.
Slafkovský nastúpil tradične na pravom krídle prvého útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Na ľade strávil 17:17 min. a do štatistík mu pribudol aj plusový bod.
V 23. minúte sa zapojil do ofenzívnej akcie, v ktorej najskôr zblízka nepremenil sľubnú šancu, no krátko na to sa presadil v predbránkovom priestore a zužitkoval prihrávku Noaha Dobsona.
„Asi som ten gól mal dať už skôr, ale stáva sa. Som rád, že som potom dostal druhú šancu. Len som tam stál a Noah (Dobson) urobil skvelú akciu,“ povedal Slafkovský pre web Canadiens.
Prezentoval sa tromi strelami na bránku a aj dvomi menšími trestami, obe dostal za hrubosť.
Najskôr sa v 17. minúte dostal do potýčky s obrancom Zachom Metsom, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL. Slafkovský súpera poľahky zhodil na ľad.
V tretej tretine sa dostal do konfliktu aj s útočníkom Tageom Thompsonom, keď SLovák dobiedzal pred bránkou Buffala.
Slafkovského po zápase vyhlásili za prvú hviezdu duelu. Slovenský útočník má po siedmich odohratých zápasoch bilanciu 3+0.
„Strávili sme veľa času v útočnom pásme. Bolo by lepšie, ak by sme dali viac gólov, no najdôležitejšie je, že sme zvíťazili,“ konštatoval Slafkovský.
Honzek čaká na prvý bod
Hokejisti Calgary prehrali šiesty zápas v sérii, keď na domácom ľade podľahli Winnipegu 1:2.
Slovenský útočník Samuel Honzek naďalej čaká na prvý bod v NHL, na ľade strávil 9:19 min. a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
7
3
0
3
+2
2.
Martin Fehérváry
Washington
6
1
2
3
0
3.
Šimon Nemec
New Jersey
5
0
2
2
-2
4.
Erik Černák
Tampa
6
0
1
1
-3
5.
Samuel Honzek
Calgary
5
0
0
0
-4
Prvý gól hostí strelil kanadský veterán Jonathan Toews, pre ktorého to bol prvý presný zásah vo farbách Jets. Winnipeg dosiahol piate víťazstvo po sebe.
Hráči New Yorku Rangers prehrali na domácom ľade aj štvrtý zápas v sezóne, keď podľahli Minnesote 1:3.
V predošlých troch ani raz neskórovali, no v noci na utorok strelili gól už v prvej minúte. Na gól Artemija Panarina však nenadviazali a Wild tromi gólmi otočili skóre.
Víťazný gól strelil 21-ročný ruský útočník Danila Jurov, pre ktorého to bol prvý presný zásah v NHL.
„Včera som bol na večeri so svojím agentom, ktorý je zároveň aj agent (brankára Rangers) Šesťorkina. Povedal som mu, že Igorovi dám gól. Som šťastný, že som v NHL a mám veľkú radosť, že som konečne strelil prvý gól. Je to môj detský sen,“ povedal Jurov podľa nhl.com.
Rangers prehrali piaty zápas z ôsmich, Minnesota zvíťazila prvýkrát po troch prehrách. „Ukázali sme niektoré prvky zo začiatku sezóny, keď sme hrali tak, ako sme chceli, no nepadalo nám to. Vieme, že sme dobrý tím, ale dôležité je, aby sme aj hrali ako tím. Dnes sme ukázali odhodlanie plniť tieto očakávania,“ konštatoval tréner Minnesoty John Hynes.
Domáci ľad naplno využili hráči Philadelphie, ktorí zdolali Seattle 5:2. Kraken prvýkrát v sezóne nebodoval na ľade súpera. Tromi asistenciami sa na víťazstve Flyers podieľal obranca Cam York, dvakrát skóroval Owen Tippett.
V súboji popredných tímov oboch konferencií zvíťazili hráči Vegas nad Carolinou 4:1. Golden Knights triumfovali vo štvrtom zápase v rade a postarali sa o prvú prehru „hurikánov“ v sezóne.
Duel sa predčasne skončil pre domáceho brankára Adina Hilla, ktorý pre zranenie odstúpil už v 10. minúte. „Zlatí rytieri“ bodovali vo všetkých siedmich zápasoch sezóny.
NHL - výsledky 21. október:
New York Rangers – Minnesota Wild 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 1. Panarin (Zibanejad, Borgen) – 6. Brodin (Boldy, Eriksson Ek), 49. Jurov (M. Johansson), 59. Kaprizov (Hartman)
Brankári: Šesťorkin - Gustavsson, strely na bránku: 24:32
Philadelphia Flyers – Seattle Kraken 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly: 10. Tippett (Seeler, Couturier), 14. Foerster (Brink, York), 25. Konecny (Zamula, Mičkov), 26. Foerster (York, Zegras), 36. Tippett (Couturier, York) – 8. Eberle (C. Fleury, Catton), 29. Nyman (Beniers, Stephenson)
Brankári: Vladař - Daccord (41. Grubauer), strely na bránku: 27:23
Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 9. O. Kapanen (Děmidov, Newhook), 43. Slafkovský (Dobson, Suzuki), 52. L. Hutson (Newhook), 60. J. Evans (Suzuki) – 27. Kulich (Benson), 53. Kozak (Quinn, Dahlin)
Brankári: Dobeš - Lyon, strely na bránku: 31:32
Calgary Flames – Winnipeg Jets 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Góly: 34. Andersson (Klapka, Lomberg) – 43. J. Toews (Pionk, Niederreiter), 56. Scheifele (Connor, Morrissey)
Brankári: Wolf - Hellebuyck, strely na bránku: 33:28
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 9. Eichel (Saad, Barbašov), 11. Dorofejev (Marner, Hertl), 52. Barbašov, 59. Karlsson (Marner, Theodore) - 25. Aho (Jarvis, Ehlers)
Brankári: Hill (10. Schmid) - Andersen, strely na bránku: 25:28.
