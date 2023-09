Slafkovský zatiaľ neoslnil. Experti analyzovali, čo mu môže pomôcť

O to viac bude pod tlakom v tom nasledujúcom. Mohlo by mu pomôcť, že aj iné draftové jednotky sa v prvej sezóne trápili a v druhej už nie. Momentálne to s ním nevyzerá najlepšie, ale to sa môže zmeniť.

Musí dostať takú úlohu, aby bol od úvodu sezóny úspešný. Musí hrať s talentovanými spoluhráčmi a aj v presilovkách, aby mu stúpla sebadôvera. Potom už bude iba na ňom, aby si to udržal. Ak to dokáže, môže byť raz rozdielový hráč," myslia si experti.