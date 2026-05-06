Prezident hokejových operácií Vancouveru skončí po drafte. Sľubuje zostavenie dobrého tímu

Prezidenta hokejových operácii Vancouveru Jim Rutherford. (Autor: SITA/AP)
TASR|6. máj 2026 o 09:01
Jim Rutherford po júnovom drafte odstúpi z pozície prezidenta hokejových operácií kanadského klubu zámorskej NHL Vancouveru Canucks.

„Zostanem s tímom ako poradca a zástupca guvernéra. Ale čo sa týka každodenných operácií, do budúcnosti tu zostavíme naozaj dobrý tím,“ vyhlásil sedemdesiatsedemročný funkcionár, ktorý získal trikrát Stanleyho pohár v pozícii generálneho manažéra Caroliny Hurricanes (2006) a Pittsburghu Penguins (2016, 2017).

„O konci na tomto poste som premýšľal už pár rokov, ale je načase, aby som to urobil. Je mi ľúto, že to musím spraviť v takom mladom veku,“ zavtipkoval.

Vancouver obsadil v tejto sezóne v základnej časti NHL posledné miesto a vedenie v apríli prepustilo generálneho manažéra Patrika Allvina.

Rutherford uviedol, že pri hľadaní Allvinovho nástupcu zúžili zoznam kandidátov z 15 na päť. Meno nového GM by mali oznámiť na budúci týždeň.

Canucks mali po najhoršom výsledku v základnej časti najvyššiu šancu uspieť v draftovej lotérii, no tú v stredu vyhralo Toronto pred San Jose a Vancouver si bude vyberať až z tretieho miesta. Informovala agentúra AP.

