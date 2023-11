Slafkovský to má ťažké, ale ide správne. Tréner jeho situáciu prirovnal k navigácii

Pochopiteľne sa rozvírili úvahy o tom, či by ho nemali preradiť do AHL a či už je pripravený bodovať ako hráč prvých dvoch útokov, v ktorých od začiatku ročníka hráva.

MONTREAL. Výkony jednotky draftu 2022 Juraja Slafkovského na začiatku sezóny 2023/24 vyvolali otázky či obavy, akým smerom sa uberá jeho kariéra. Prvý bod síce zaznamenal už v úvodnom dueli, no na druhý a zároveň prvý gól čakal do jedenásteho stretnutia.

Ak omylom zabudnete odbočiť na výjazd, budete frustrovaní a vrátite sa domov? Alebo počkáte, kým vám to prepočíta cestu a pokračujete ďalej?" pokračuje tréner.

"Používate Waze (navigácia, pozn. red.), keď niekam idete? Idete na nejaké pekné miesto, zadáte adresu a povie vám to, koľko času to potrvá, koľko míľ musíte prejsť a potom sa dostanete do hustej premávky. Čo sa stane s časom vášho príchodu? Pôjdete dlhšie alebo kratšie? Otočíte sa alebo idete ďalej? Idete ďalej.

"Povedal by som, že áno. Nie je ľahké sa tomu vyhnúť, zvlášť, keď máte 19 rokov a musíte zažívať mediálny tlak v Montreale," vyjadril sa kouč.

"Slaf smeruje do skvelej destinácie. Nevieme presne, koľko mu potrvá, než tam dôjde a občas sa dostane do hustej premávky a môže ho to naštvať či odrádzať. Niekedy netrafíte odbočku, ale nájdete si cestu späť.

Nemáme odpoveď na to, kedy sa dostane, kam smeruje, ale viem, že ide na dobré miesto. Je ťažké pre tak mladého chalana byť v hustej premávke či netrafiť správnu odbočku, ale každému sa to stane. Nie je to preňho ľahké, ale snažíme sa mu s tým pomáhať."