Tréner o Slafkovskom: Nech urobí aj milión chýb, len nie tie isté dookola

Tréner Martin St. Louis verí, že si slovenský mladík postupom času zvykne na zámorský štýl a spôsob, akým hrajú Canadiens. Nechce ho však do ničoho tlačiť.

MONTREAL. Po uvažovaní a špekuláciách sa vedenie Montrealu Canadiens rozhodlo, že si ponechá draftovú jednotku Juraja Slafkovského v prvom tíme. Po kempe by tak mal naskočiť do prvého súťažného zápasu za Habs proti Torontu Maple Leafs v noci zo stredy na štvrtok.

St. Louis chce, aby sa Slafkovský učil postupne a nemal zviazané ruky.

"Keby sme ho preťažili informáciami, začal by príliš váhať, a to uňho nechceme vidieť," pokračuje kouč. "Nech urobí aj milión chýb, len nie tie isté dookola. Keď sa v niečom pomýli, budeme musieť vyhodnotiť, či to bolo jednorazové, alebo zlozvyk, aby sme k tomu mohli správne pristúpiť."

Slafkovský zozačiatku sotva stačil tempu, ktoré zažil v prípravných zápasoch. Časom však na jeho hre bol vidieť progres, čo si všimol aj St. Louis.

"Zaznamenali sme v jeho hre podstatný rast a súčasťou toho je, že sme ho poriadne ani neusmerňovali. Jeho voľnosť je v tejto fáze veľmi podstatná," myslí si.

Tréner sa rozhodol, že pre osemnásťročný talent bude najlepšie učiť sa od skúsenejších. Proti Torontu by mal Slafkovský nastúpiť vo formácii s Brendanom Gallagherom a Christianom Dvorakom.

Prvý menovaný je tridsaťročný krídelník, ktorý bol vážnym kandidátom na funkciu kapitána Canadiens. Dvorak má 26 rokov a v NHL už odohral 358 zápasov.

"Je kľúčové, aby hral s hráčmi, ktorí tu sú už dlhšie a hrajú správne, vedú ho svojím príkladom a vie od nich vyčítať, ako hrať. Myslím si, že mu pomôžu ľahšie zapadnúť."