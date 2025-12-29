Mimoriadne ocenenie pre Slafkovského. Stal sa hviezdou týždňa v NHL

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) z Montrealu Canadiens. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|29. dec 2025 o 19:20
V dvoch zápasoch si pripísal tri góly a dve asistencie.

Slovenského hokejistu Juraja Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu uplynulého týždňa v zámorskej NHL.

V dvoch zápasoch si 21-ročný útočník pripísal tri góly a dve asistencie a pomohol Montrealu Canadiens k natiahnutiu bodovej série na päť duelov.

Ocenenie hviezdy týždňa v najlepšej lige sveta dostal prvýkrát v kariére.

Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili útočníka Nikutu Kučerova, ktorý zaznamenal štyri góly a dve asistencie v troch zápasoch. Pomohol tak Tampe Bay Lightning k stopercentnému týždňu a posunu na 2. miesto v Atlantickej divízii.

Tridsaťdvaročný Kučerov je po 34 zápasoch aktuálnej sezóny s bilanciou 17 gólov a 32 asistencií (49 bodov) siedmy v bodovaní NHL.

Ocenenie druhá hviezda týždňa si vyslúžil fínsky útočník Eeli Tolvanen, ktorý zaznamenal bilanciu dva góly a štyri asistencie v troch dueloch. Tímu Seattle Kraken pomohol k štvorzápasovej víťaznej sérii.

Slafkovský potvrdzuje rolu kľúčového hráča Montrealu. Spanilú jazdu odštartoval už deň pred Štedrým dňom, keď Canadiens jednoznačne ovládli ľad Bostonu Bruins výsledkom 6:2.

Slovenský krídelník mal prsty v posledných dvoch góloch – najskôr v presilovke nabil Nickovi Suzukimu a následne sám spečatil triumf hostí. Počas viac než 18 minút na ľade stihol rozdať aj dva hity.

Po vianočnej prestávke nastúpili Canadiens proti Tampe Bay, a hoci Montreal prehral 4:5 po samostatných nájazdoch, Slafkovský bol ústrednou postavou zápasu.

VIDEO: Dva góly Juraja Slafkovského proti Tampe

S bilanciou 2+1 sa stal druhou hviezdou duelu, pričom všetky svoje body nazbieral v záverečnej tretine:

  • Za nepriaznivého stavu 0:3 našiel Ivana Demidova, ktorý naštartoval stíhaciu jazdu Canadiens;
  • v čase 49:16 zúročil prihrávku Olivera Kapanena;
  • len štyri sekundy pred koncom riadneho hracieho času poslal nekompromisne zápas do predĺženia.

Slafkovský patril k najvyťaženejším a najaktívnejším hráčom tímu (čas 20:27), pričom na bránku súpera vyslal päť striel a do štatistík si pripísal jeden plusový bod.

Slovenský útočník aktuálne prežíva jedno z najlepších období v NHL. Bodovú šnúru natiahol už na štyri zápasy, v ktorých získal famóznych 8 bodov (4+4).

V doterajšom priebehu sezóny (k 29. decembru) odohral 38 stretnutí s bilanciou 13 gólov a 15 asistencií. Celkovo odohral v profilige 238 zápasov, strelil v nich 55 gólov a zaznamenal 139 bodov.

V rámci tímu sa prepracoval na druhú priečku medzi strelcami, kde pred ním stojí už len Cole Caufield s 18 presnými zásahmi.

Informácie priniesol portál nhl.com.

