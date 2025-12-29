Mimoriadne ocenenie pre Slafkovského. Stal sa hviezdou týždňa v NHL

Slovenského hokejistu Juraja Slafkovského vyhlásili za tretiu hviezdu uplynulého týždňa v zámorskej NHL.
V dvoch zápasoch si 21-ročný útočník pripísal tri góly a dve asistencie a pomohol Montrealu Canadiens k natiahnutiu bodovej série na päť duelov.
Ocenenie hviezdy týždňa v najlepšej lige sveta dostal prvýkrát v kariére.
Za prvú hviezdu týždňa vyhlásili útočníka Nikutu Kučerova, ktorý zaznamenal štyri góly a dve asistencie v troch zápasoch. Pomohol tak Tampe Bay Lightning k stopercentnému týždňu a posunu na 2. miesto v Atlantickej divízii.
Tridsaťdvaročný Kučerov je po 34 zápasoch aktuálnej sezóny s bilanciou 17 gólov a 32 asistencií (49 bodov) siedmy v bodovaní NHL.
Ocenenie druhá hviezda týždňa si vyslúžil fínsky útočník Eeli Tolvanen, ktorý zaznamenal bilanciu dva góly a štyri asistencie v troch dueloch. Tímu Seattle Kraken pomohol k štvorzápasovej víťaznej sérii.
Slafkovský potvrdzuje rolu kľúčového hráča Montrealu. Spanilú jazdu odštartoval už deň pred Štedrým dňom, keď Canadiens jednoznačne ovládli ľad Bostonu Bruins výsledkom 6:2.
Slovenský krídelník mal prsty v posledných dvoch góloch – najskôr v presilovke nabil Nickovi Suzukimu a následne sám spečatil triumf hostí. Počas viac než 18 minút na ľade stihol rozdať aj dva hity.
Po vianočnej prestávke nastúpili Canadiens proti Tampe Bay, a hoci Montreal prehral 4:5 po samostatných nájazdoch, Slafkovský bol ústrednou postavou zápasu.
VIDEO: Dva góly Juraja Slafkovského proti Tampe
S bilanciou 2+1 sa stal druhou hviezdou duelu, pričom všetky svoje body nazbieral v záverečnej tretine:
- Za nepriaznivého stavu 0:3 našiel Ivana Demidova, ktorý naštartoval stíhaciu jazdu Canadiens;
- v čase 49:16 zúročil prihrávku Olivera Kapanena;
- len štyri sekundy pred koncom riadneho hracieho času poslal nekompromisne zápas do predĺženia.
Slafkovský patril k najvyťaženejším a najaktívnejším hráčom tímu (čas 20:27), pričom na bránku súpera vyslal päť striel a do štatistík si pripísal jeden plusový bod.
Slovenský útočník aktuálne prežíva jedno z najlepších období v NHL. Bodovú šnúru natiahol už na štyri zápasy, v ktorých získal famóznych 8 bodov (4+4).
V doterajšom priebehu sezóny (k 29. decembru) odohral 38 stretnutí s bilanciou 13 gólov a 15 asistencií. Celkovo odohral v profilige 238 zápasov, strelil v nich 55 gólov a zaznamenal 139 bodov.
V rámci tímu sa prepracoval na druhú priečku medzi strelcami, kde pred ním stojí už len Cole Caufield s 18 presnými zásahmi.
Informácie priniesol portál nhl.com.
