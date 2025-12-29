Najlepšia tretina? Asi áno, hovoril Slafkovský. Montreal aktuálne nemá lepšieho útočníka

Ofenzíva Montrealu Canadiens sa v posledných dueloch opiera najmä o výkonnosť ich druhého útoku.
Takto vyzerá produktivita trojice Juraj Slafkovský, Ivan Demidov a Oliver Kapanen v uplynulých štyroch zápasoch:
- Slafkovský: osem bodov za 4 góly a 4 asistencie;
- Demidov: šesť bodov za 3 góly a 3 asistencie;
- Kapanen: štyri body za 1 gól a 3 asistencie.
S priemerom len 21 rokov sa táto lajna stala postrachom súperov a jej ťahúňom je práve Slafkovský.
V noci na pondelok pri prehre Montrealu s Tampou (4:5 pp) strelil dva góly a na jeden prihral. Bol kľúčovým hráčom zápasu.
Práve dominancia krídelníka Canadiens v najlepšej lige sveta otvára náš dnešný sumár najúspešnejších slovenských legionárov.
V uplynulom vianočnom týždni sa darilo aj Petrovi Cehlárikovi vo Švédsku, Tomášovi Tatarovi vo Švajčiarsku a tiež dvojici Samuel Kňažko a Andrej Kollár v Česku.
Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský bodoval už v štvrtom zápase za sebou, pričom v posledných troch dueloch šlo o viacbodové zápisy.
Proti Pittsburghu zaznamenal gól a dve asistencie, v stretnutí s Bostonom pridal gól a prihrávku a proti Tampe Bay si pripísal dva góly a jednu asistenciu. Pre slovenského útočníka išlo o prvý trojbodový zápas od marca tohto roka.
Práve v súboji s Lightning bol Slafkovský kľúčovou postavou Montrealu pri doťahovaní náskoku súpera. Canadiens prehrávali 0:3 aj 1:4, no Slovák sa v priebehu jedinej tretiny podieľal na všetkých dôležitých momentoch.
Najskôr asistoval pri góle Ivana Demidova, následne znížil na 2:4 a štyri sekundy pred záverečným klaksónom vyrovnal na 4:4.
VIDEO: Druhý gól Juraja Slafkovského proti Tampe Bay
„Bol to dobrý, no náročný zápas – oni dali niekoľko gólov, my sme odpovedali. To je dôležité,” uviedol Slafkovský po stretnutí.
„Vyrovnávajúci gól bol veľkolepý, bol som veľmi šťastný. Naozaj ma mrzí len to, že sme sa tu teraz mohli usmievať ešte viac, ak by sme získali aj druhý bod. Ale musíme byť spokojní aj s jedným. Posledná tretina bola úžasná, určite patrila medzi moje najlepšie v NHL.”
Jeho výkon vyzdvihol aj kapitán Nick Suzuki: „V poslednom čase hrá fantasticky. Predvádza sa s pukom, tvorí, je na tých správnych miestach. Bol to jeho veľký večer – prakticky nám zabezpečil bod.”
Po rozpačitom úvode sezóny sa Slafkovský dostal do hernej pohody. V 14 decembrových zápasoch nazbieral 15 bodov, vďaka čomu je najproduktívnejším útočníkom tímu. V klubovej produktivite je pred ním iba obranca Lane Hutson, ktorý má o jeden bod viac.
Progres potvrdzujú aj analytické dáta – priemerné hodnotenie Slafkovského za december v rámci Hockey Stat Card je 0,77, pričom až štyrikrát dosiahol nadpriemernú hodnotu 2.
„Každý deň na sebe pracujem. Snažím sa byť lepší a lepší, pomáhať tímu, byť úspešný. Vždy je to príjemné, keď sa postarám o zopár gólov. Cítim, že to ide tým správnym smerom. Len musím pokračovať v rozrobenej práci,” priznal 20-ročný krídelník.
Pozitívny posun vníma aj tréner Martin St. Louis: „Akoby si pre seba spomalil hru. Oveľa lepšie vníma, čo sa deje okolo neho a na ľade. Lepšie číta hru. Dobre využíva svoju postavu a taktiež viac strieľa. Je to vývoj – je fascinujúce sledovať ho.”
Samuel Kňažko
Samuel Kňažko sa v polovici decembra úspešne vrátil do zostavy Vítkovíc po zranení členka, ktoré utrpel počas novembrového Nemeckého pohára.
Napriek mesačnej prestávke naskočil do kolotoča českej extraligy vo výbornej forme – v šiestich odohraných zápasoch si pripísal štyri body.
V uplynulom týždni zaznamenal dve asistencie a pomohol svojmu tímu k dvom víťazstvám z troch duelov, keď Vítkovice zdolali Liberec (4:1) aj Olomouc (6:0).
Návrat do zápasového rytmu po nútenej pauze nebol pre mladého obrancu jednoduchý.
„Pozeralo sa mi na to hrozne. Každý hráč chce hrať každý zápas a takéto nešťastné zranenie na šesť týždňov, navyše na reprezentačnom zraze, je celkom náročné,“ opísal obdobie bez hokeja Kňažko pre klubový web.
„Bolo to nudné. Chlapci jazdili na viacdňové tripy a ja som tu ostával sám. Necítil som sa optimálne, bol som trochu odstrčený od tímu, keďže som nemohol nič ovplyvniť. Chcel som sa vrátiť čo najskôr a vďaka bohu, že to bolo skôr, než sa predpokladalo.“
Kľúčovým faktorom je, že slovenský reprezentant okamžite po návrate dostáva na ľade veľkú porciu minút, nastupuje v presilových hrách a pravidelne boduje.
Práve stabilná výkonnosť je pre neho dôležitá v súvislosti s blížiacimi sa ZOH 2026, ktoré sú jeho jasným sezónnym cieľom. Možnosť, že by o olympiádu prišiel, mu prebleskla hlavou hneď po zranení.
„Určite áno. Súpisky sa uzatvárajú na prelome decembra a januára. Ovplyvnilo ma to, pretože som nebol na očiach a nič som nerobil, kým ostatní hrali a mohli sa ukázať,“ priznal Kňažko.
„Vždy je tam otazník, či sa vrátim v rovnakej forme ako predtým. Snažil som sa čo najviac trénovať, pretože z reprezentačného hľadiska je pre mňa olympiáda jasný cieľ. Zranenie mi trochu prekazilo plány, ale vďaka bohu som späť a dúfam, že to bude už len lepšie.“
Pozitívnym signálom pre reprezentačných trénerov je najmä fakt, že Kňažkovo zranenie nemalo negatívny vplyv na jeho pohyblivosť ani hernú istotu, čo z neho robí horúceho kandidáta na olympijskú miestenku.
Peter Cehlárik
O olympijskú miestenku bojuje aj útočník Leksandu Peter Cehlárik, ktorý v uplynulom týždni potvrdil návrat streleckej formy.
V dvoch zápasoch, do ktorých nastúpil, dokázal dvakrát skórovať. Presadil sa pri jednoznačnom víťazstve 5:0 nad Djurgårdenom a jediný gól svojho tímu zaznamenal aj pri tesnej prehre 1:2 s Färjestadom.
Cehlárik má po 29 zápasoch prebiehajúcej sezóny na konte 20 bodov. Hoci bol v minulosti vnímaný predovšetkým ako zakončovateľ, v tomto ročníku sa z neho stal skôr tvorca hry – z celkového počtu bodov tvoria až 16 asistencie a štyri presné zásahy.
Okrem výkonov na ľade sa Cehlárik angažuje aj v budovaní tímovej kultúry. Spolu so spoluhráčom prišiel s iniciatívou odovzdávania „leksandského kabátu“.
Ide o interné ocenenie pre hráča, ktorý k víťazstvu pridal niečo navyše – ten pomyselný extra detail, ktorý robí rozdiel v zápase.
Práve slovenský krídelník bol prvým, kto tento symbolický kabát odovzdával po úspešnom zápase proti Djurgårdenu.
VIDEO: Peter Cehlárik zaviedol v šatni Leksandu novú tradíciu
Tomáš Tatar
Návrat Tomáša Tatara po takmer mesačnej pauze prebehol nad očakávania. Skúseného útočníka zastavilo svalové zranenie, pre ktoré vynechal 11 súťažných zápasov vrátane decembrového Vianočného Kaufland Cupu v Banskej Bystrici.
Od polovice decembra však nastúpil na štyri stretnutia a bodoval v každom z nich, pričom celkovo zaznamenal šesť bodov.
Jeho návrat odštartoval gólom, ktorým pomohol Zugu k postupu cez fínske Lukko Rauma do semifinále Ligy majstrov, kde sa švajčiarsky tím stretne so švédskou Luleou.
VIDEO: Presný zásah Tatara do siete Lukko Rauma
Ďalšie štyri asistencie a gól pridal následne v domácej najvyššej súťaži, v ktorej sa Zug aktuálne nachádza na 7. mieste.
Posledný duel proti Davosu (3:2) odohral Tatar pod značným emocionálnym tlakom. Spolu s manželkou Veronikou sú v očakávaní prvého potomka, a hoci bola jeho manželka v tom čase v nemocnici, Tatar na zápas nastúpil a pripísal si asistenciu.
"Povedal, že sa o tom poradil so svojou manželkou a mohol by prísť,“ povedal tréner Michael Liniger s tým, že už je dva týždne po termíne pôrodu a pochopil by, keby Slovák zápas vynechal.
Tatar však ochotne nastúpil, malo to však jednu podmienku. Na lavičke totiž musel stáť tímový fyzioterapeut, ktorý bol kedykoľvek pripravený zdvihnúť mobilný telefón, aby mohol kapitána reprezentácie okamžite informovať, ak by sa dieťa pýtalo na svet.
Andrej Kollár
Vianočné obdobie v českej extralige zastihlo v skvelej hernej pohode aj útočníka Komety Brno Andreja Kollára.
Slovenský reprezentant si počas sviatkov zrejme pribalil do výstroja aj poriadnu dávku efektivity, keď v troch sledovaných zápasoch zaznamenal dva góly a jednu asistenciu.
Symbolický darček pod stromček si rozbalil už deň pred Štedrým dňom v dueli proti Plzni. Pri tesnom víťazstve 3:2 po predĺžení bol ústrednou postavou svojho tímu – jeden gól sám strelil a na rozhodujúci presný zásah v nadstavenom čase asistoval.
VIDEO: Presná trefa Andreja Kollára do siete Plzne
Streleckú chuť nestratil ani na druhý sviatok vianočný, keď skóroval do siete Českých Budějovíc. Hoci Kometa napokon súperovi podľahla 2:3 po samostatných nájazdoch, Kollár potvrdil, že patrí medzi dôležitých hráčov brnianskej ofenzívy.
Po 34 odohraných zápasoch aktuálnej sezóny má nitriansky odchovanec na konte 15 kanadských bodov za vyrovnanú bilanciu osem gólov a sedem asistencií.