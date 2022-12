Slafkovský po bleskovom góle: Nikdy som neskóroval v prvom striedaní. Skvelý štart

CALGARY. Juraj Slafkovský skóroval v zápase Montrealu Canadiens na ľade Calgary Flames už v 13. sekunde a pomohol svojmu tímu k triumfu 2:1.

Montreal mal v Calgary raketový úvod. Bývalý hráč Flames Sean Monahan vnikol do útočného pásma, Jacob Markström proti nemu vykorčuľoval, no odrazený puk sa dostal k Slafkovskému, ktorý ho cez blokujúcich obrancov nasmeroval do odkrytej bránky.

Slafkovský strelil najrýchlejší gól Canadiens od 2. decembra 2010, keď Brian Gionta otvoril skóre proti New Jersey Devils.