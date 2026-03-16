VIDEO: Prvý gól slovenského obrancu v kariére v AHL. Presadil sa aj Pekarčík

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec dosiahol prvý gól v kariére v nižšej zámorskej AHL.
Obranca Hendersonu sa presadil v ôsmej minúte prvej tretiny, keď znížil na ľade Abbotsfordu na priebežných 1:2. Silver Knights nakoniec vyhrali po výsledku 7:5.
Kmec sa uvoľnil na pravom kruhu a strelou z prvej prekonal domáceho brankára. V tomto ročníku odohral 31 duelov a okrem gólu zaznamenal aj osem asistencií.
VIDEO: Gól Kmeca
Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Pekarčík. Útočník Springfieldu vyrovnal v presilovej hre na 1:1 na ľade Providence Bruins. Thunderbirds nakoniec vyhrali duel 4:3.
VIDEO: Gól Pekarčíka
Pekarčík dosiahol ôsmy gól v sezóne. Po 57 dueloch má na konte aj 21 asistencií.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: