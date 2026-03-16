VIDEO: Prvý gól slovenského obrancu v kariére v AHL. Presadil sa aj Pekarčík

Jozef Viliam Kmec sa teší zo spoluhráčmi z gólu. (Autor: hendersonsilverknights.com)
Sportnet|16. mar 2026 o 08:36
V tomto ročníku zaznamenal aj osem asistencií.

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec dosiahol prvý gól v kariére v nižšej zámorskej AHL.

Obranca Hendersonu sa presadil v ôsmej minúte prvej tretiny, keď znížil na ľade Abbotsfordu na priebežných 1:2. Silver Knights nakoniec vyhrali po výsledku 7:5.

Kmec sa uvoľnil na pravom kruhu a strelou z prvej prekonal domáceho brankára. V tomto ročníku odohral 31 duelov a okrem gólu zaznamenal aj osem asistencií.

VIDEO: Gól Kmeca

Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Pekarčík. Útočník Springfieldu vyrovnal v presilovej hre na 1:1 na ľade Providence Bruins. Thunderbirds nakoniec vyhrali duel 4:3.

VIDEO: Gól Pekarčíka

Pekarčík dosiahol ôsmy gól v sezóne. Po 57 dueloch má na konte aj 21 asistencií.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

