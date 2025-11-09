VIDEO: Pekarčík strelil jediný gól svojho tímu. Springfield však vysoko prehral

TASR|9. nov 2025 o 08:51
Slovák sa presadil tretíkrát v sezóne.

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Pekarčík strelil jediný gól Springfieldu Thunderbirds v nočnom zápase zámorskej AHL.

Tretí presný zásah z hokejky 20-ročného útočníka v sezóne však jeho tímu nestačil a Springfield prehral na ľade Bridgeportu Islanders vysoko 1:6.

Thunderbirds ťahajú osemzápasovú sériu prehier a so štyrmi bodmi sú na dne Atlantickej divízie.

VIDEO: Gól Juraja Pekarčíka

Pekarčík odohral vo svojej prvej sezóne vo farmárskej súťaži zatiaľ 11 stretnutí a v nich nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie.

AHL

