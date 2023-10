V Banskej Bystrici sa tešil z troch titulov. Koval bude športový riaditeľ u ďalšieho extraligistu

"Sme radi, že pán Koval prijal ponuku na funkciu športového riaditeľa. Veríme, že do našej organizácie prinesie to, čo jej chýba a želáme mu veľa úspechov," uviedol v tlačovej správe predseda predstavenstva HK Poprad Richard Pichonský.

Koval: Som vysoko motivovaný

Koval prichádza na nové pôsobisko s veľkou motiváciou.

"Bol som oslovený majiteľmi klubu a dohodli sme sa na stretnutí, ktoré bolo korektné. Deklaroval som, že som pripravený hneď nastúpiť a pomôcť. Zohralo to určite veľkú rolu a rýchlo sme sa dohodli. Som vysoko motivovaný a netajil som sa tým, že moja ambícia je manažovať klub."

V Poprade sa nebude sústreďovať len na A-mužstvo, ale aj B-tím a rozvoj mládeže.

V mojej kompetencii je celá športová stránka klubu. Je to výzva, pretože ide o proces, v ktorom musíme nastaviť všetky kategórie na jeden obraz. Teším sa na to, pretože je to práca, ktorá ma baví. Určite potrebujem čas na spoznanie prostredia a ľudí," povedal nový športový riaditeľ klubu.