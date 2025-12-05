Po konci v Poprade si našiel nové pôsobisko. Koval bude športovým riaditeľom u konkurenta

Július Koval.
Július Koval. (Autor: TASR)
Sportnet|5. dec 2025 o 13:38
ShareTweet1

Má pomôcť stabilizovať káder a zlepšiť výkony tímu na ľade.

Hokejový klub HC Prešov oznámil príchod nového športového riaditeľa. Funkcie sa ujíma Július Koval, ktorý má pomôcť stabilizovať káder a zlepšiť výkony tímu na ľade. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Koval prichádza do Prešova s jasnou úlohou – priniesť systém, zvýšiť konkurencieschopnosť a prispieť k celkovej hernej kvalite mužstva.

„Som veľmi rád, že sa môžem pripojiť k úsiliu Prešova. Viem, že situácia nie je ružová, ale toto mesto a tunajší hokej majú veľký potenciál a ja verím, že sa nám ho spoločne podarí naplniť,“ uviedol Koval po svojom príchode.

Zároveň priznal, že pred klubom stojí veľa práce. „Vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do toho. Rád by som touto cestou vyzval fanúšikov, aby svoj klub podporili. My urobíme všetko pre to, aby sme si získali ich priazeň,“ doplnil.

Koval v minulosti pôsobil v Banskej Bystrici. Naposledy zastával funkciu športového raidteľa v Poprade.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Július Koval.
Július Koval.
Po konci v Poprade si našiel nové pôsobisko. Koval bude športovým riaditeľom u konkurenta
dnes 13:38|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Po konci v Poprade si našiel nové pôsobisko. Koval bude športovým riaditeľom u konkurenta