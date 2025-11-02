Skvelá premiéra Hudáčka v novom drese. Triumf vychytal s jedným inkasovaným gólom

BREMERHAVEN. Slovenský hokejový brankár Július Hudáček sa úspešne uviedol v drese nového zamestnávateľa Bremerhavenu.
V nedeľnom stretnutí nemeckej DEL pomohol 21 zákrokmi k triumfu svojho tímu na ľade Eisbärenu Berlín 4:1.
Hudáček odštartoval sezónu v Drážďanoch, ktorým sa v súťaži nedarí a okupujú poslednú priečku.
Bremerhaven sa pohybuje na popredných pozíciách, no zranil sa mu lotyšský gólman Kristers Gudlevskis a tak siahol po službách 37-ročného slovenského gólmana.
Ten tak získal angažmán v štvrtom nemeckom klube. Predtým pôsobil aj vo Frankfurte nad Mohanom a Kolíne nad Rýnom.
Bremerhaven natiahol sériu triumfov na štyri stretnutia a v tabuľke má na 3. priečke manko šesť bodov na vedúci Straubing.