Skvelá premiéra Hudáčka v novom drese. Triumf vychytal s jedným inkasovaným gólom

Július Hudáček ešte v drese Drážďan.
Július Hudáček ešte v drese Drážďan. (Autor: Facebook/Dresdner Eislöwen)
TASR|2. nov 2025 o 21:50
Slovenský brankár prestúpil v rámci nemeckej hokejovej DEL.

BREMERHAVEN. Slovenský hokejový brankár Július Hudáček sa úspešne uviedol v drese nového zamestnávateľa Bremerhavenu.

V nedeľnom stretnutí nemeckej DEL pomohol 21 zákrokmi k triumfu svojho tímu na ľade Eisbärenu Berlín 4:1.

Hudáček odštartoval sezónu v Drážďanoch, ktorým sa v súťaži nedarí a okupujú poslednú priečku.

Bremerhaven sa pohybuje na popredných pozíciách, no zranil sa mu lotyšský gólman Kristers Gudlevskis a tak siahol po službách 37-ročného slovenského gólmana.

Ten tak získal angažmán v štvrtom nemeckom klube. Predtým pôsobil aj vo Frankfurte nad Mohanom a Kolíne nad Rýnom.

Bremerhaven natiahol sériu triumfov na štyri stretnutia a v tabuľke má na 3. priečke manko šesť bodov na vedúci Straubing.

