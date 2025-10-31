Hudáček neopúšťa nemeckú súťaž. Posilnil tím z popredia tabuľky

S 37-ročným gólmanom sa dohodol na spolupráci na prebiehajúcu sezónu.

BREMERHAVEN. Slovenský hokejový brankár Július Hudáček si krátko po konci v Drážďanoch našiel nové pôsobisko.

Stal sa novou posilou ďalšieho účastníka nemeckej DEL, ale aj hokejovej Ligy majstrov Fischtown Pinguins.

Klub z Bremerhavenu o tom informoval na svojom webe, pričom uviedol, že s 37-ročným gólmanom sa dohodol na spolupráci na prebiehajúcu sezónu.

Pre účastníka siedmich majstrovstiev sveta sa vo štvrtok skončilo pôsobenie v treťom klube z Nemecka - Dresdner Eislöwen.

V predošlých dvoch ročníkoch obliekal dres klubov z Frankfurtu a Kolína nad Rýnom. „S Júliusom získavame skúseného partnera pre brankára Leona.

Situáciu sme s ním otvorene prediskutovali a jasne definovali jeho úlohu. Očakávame, že pomôže rozložiť zápasovú záťaž medzi brankármi. Po tom, ako sme sa dozvedeli o dĺžke absencie Gudlevskisa, sme vyhodnotili možnosti.

V úzkej spolupráci s trénerským tímom sme stanovili profil, ktorý sme hľadali a Július nám môže okamžite pomôcť, pretože má hernú prax a pozná ligu,“ povedal pre web Fischtown Pinguins Sebastian Furchner, športový riaditeľ klubu.

