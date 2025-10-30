Hudáček opúšťa utrápený tím. V Drážďanoch skončil po deviatich zápasoch

DRÁŽĎANY. Slovenský brankár Július Hudáček skončil svoje pôsobenie v Drážďanoch.
Klub súťažiaci v najvyššej nemeckej súťaži DEL oznámil vo štvrtok popoludní, že obe strany sa dohodli na predčasnom ukončení zmluvy.
Tridsaťsedemročný Hudáček prišiel do tímu nováčika v lete z Kolína, kde počas uplynulej sezóny predvádzal výborné výkony a doviedol tím až do finále play-off, v ktorom podľahli Berlínu.
V Drážďanoch stihol rodák zo Spišskej Novej Vsi odohrať deväť zápasov. Jeho percentuálna úspešnosť zákrokov dosiahla 86,9 percenta a priemer inkasovaných gólov bol až na hodnote 4,96.
Mužstvu z východného Nemecka sa ale vôbec nedarí, po pätnástich zápasoch je na poslednom mieste s jediným víťazstvom, ktoré vychytal práve Slovák. Na konte má 5 bodov.
Klub zároveň potvrdil, že Hudáček by už mal mať dohodnutý angažmán s novým klubom, no bližšie informácie nešpecifikoval.