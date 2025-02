Katalánsko nie je iba futbal. Obrovitý brankár vychytal aj Slovan, Slovensko ho prekvapilo

"Odohrali sme skvelý zápas. Mali sme síce veľa vylúčených, vrátane jedného na päť minút, ale zvládli sme to. Myslím, že sme celý týždeň hrali dobre. Zdolali sme tri popredné tímy v lige a je skvelé dosiahnuť pred prestávkou tri výhry," vravel 1,95 m vysoký brankár.

Katalánsko je známe skôr výborným futbalom. V aktuálnej sezóne Ligy majstrov malo dvoch zástupcov - okrem FC Barcelona, ktorý pokračuje, aj Girona FC. Juncu však očaril hokej. "Chcel som robiť niečo iné ako futbal," vysvetľuje.

Budúci hokejový brankár sa narodil na francúzskej strane hraníc a v pohraničnom mestečku Bourg-Madame chodil aj do školy. Hokeju sa však venoval v Puigcerde, až kým v trinástich rokoch neodišiel z Pyrenejí do Álp, do Briançonu.