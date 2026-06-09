Obranca a odchovanec sa vracia do Popradu: Bol som veľmi rád za záujem

Boris Brincko v drese Popradu
Boris Brincko v drese Popradu (Autor: HK Poprad﻿)
TASR|9. jún 2026 o 11:07
ShareTweet0

Prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu.

Hokejový obranca Boris Brincko bude opäť pôsobiť v HK Poprad. Dvadsaťsedemročný odchovanec klubu podpísal s „kamzíkmi“ dvojročnú zmluvu. Uplynulú sezónu dohral v tíme HC Prešov.

Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu a v jeho drese absolvoval aj svoj extraligový debut v sezóne 2018/2019.

„Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie,“ zdôraznil pre klubový web športový manažér Richard Stehlík.

Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralige aj v tíme HC Slovan Bratislava, tri sezóny strávil vo francúzskom Nice.

„Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi rád za záujem, ktorý sa prejavil z domova. Myslím si, že posledné roky Poprad hral slušne a chceli by sme sa dostať na tie popredné priečky, ktoré všetci chcú, aby sa tu hrali, a verím, že sa nám to podarí.

Na fanúšikov sa veľmi teším. Popradský štadión mi je v srdci blízky a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral,“ uviedol Brincko, ktorý v slovenskej extralige odohral spolu 191 zápasov a zaznamenal v nich 29 bodov (9+20).

Tipsport liga

Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Peter Galamboš (Žilina) a Martin Réway (Liptovský Mikuláš) v zápase 1. kola hokejovej Tipos extraligy Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Skúsený center pokračuje v drese Žiliny: Verím, že zažijeme víťazný rok
dnes 11:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Obranca a odchovanec sa vracia do Popradu: Bol som veľmi rád za záujem