Obranca a odchovanec sa vracia do Popradu: Bol som veľmi rád za záujem

Hokejový obranca Boris Brincko bude opäť pôsobiť v HK Poprad. Dvadsaťsedemročný odchovanec klubu podpísal s „kamzíkmi“ dvojročnú zmluvu. Uplynulú sezónu dohral v tíme HC Prešov.
Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu a v jeho drese absolvoval aj svoj extraligový debut v sezóne 2018/2019.
„Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie,“ zdôraznil pre klubový web športový manažér Richard Stehlík.
Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralige aj v tíme HC Slovan Bratislava, tri sezóny strávil vo francúzskom Nice.
„Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi rád za záujem, ktorý sa prejavil z domova. Myslím si, že posledné roky Poprad hral slušne a chceli by sme sa dostať na tie popredné priečky, ktoré všetci chcú, aby sa tu hrali, a verím, že sa nám to podarí.
Na fanúšikov sa veľmi teším. Popradský štadión mi je v srdci blízky a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral,“ uviedol Brincko, ktorý v slovenskej extralige odohral spolu 191 zápasov a zaznamenal v nich 29 bodov (9+20).