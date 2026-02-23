Vynechal takmer celé ZOH a chýbať bude aj v NHL. Kanadský obranca sa zotavuje zo zranenia

Obranca Winnipegu Jets Josh Morrissey.
Obranca Winnipegu Jets Josh Morrissey.
Po návrate do zámoria musí ešte podstúpiť vo Winnipegu ďalšie vyšetrenia.

Kanadský obranca Josh Morrissey bude po návrate zo ZOH v Miláne chýbať hokejistom Winnipegu Jets v zámorskej NHL dlhší čas.

Tridsaťročný zadák utrpel zranenie v hornej časti tela hneď v úvodnom zápase Kanady proti Česku (5:0) a vynechal zvyšok turnaja.

„Morrissey je skvelý všestranný hokejista a chceli sme ho mať v tíme, ale nie je fit a museli sme urobiť toto rozhodnutie,“ povedal pred finálovým duelom olympijského turnaja proti USA (1:2 pp) o vynechaní hráča zo zostavy kouč kanadského tímu Jon Cooper.

Po návrate do zámoria musí ešte Morrissey podstúpiť vo Winnipegu ďalšie vyšetrenia a termín jeho návratu na ľad nie je známy.

Jets sa budú po olympijskej prestávke snažiť vrátiť sa späť späť do boja o play off. Zaostávajú o 11 bodov za Anaheimom, ktorý okupuje poslednú postupovú priečku.

Morrissey má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 42 bodov v 56 zápasoch a je líder tímu v čase strávenom na ľade s priemerom 24:37 min na zápas. Informoval portál TSN.

