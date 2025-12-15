Smutná správa zasiahla hokejovú krajinu. Po komplikáciách zomrel majster sveta s Československom

Josef Horešovský.
Josef Horešovský. (Autor: X/HC Sparta Praha)
15. dec 2025
V roku 2010 ho uviedli do Siene slávy českého hokeja.

Vo veku 79 rokov zomrel po zdravotných komplikáciách bývalý hokejový reprezentant Československa a majster sveta z roku 1972 Josef Horešovský. Informovali o tom Český zväz ľadového hokeja a oficiálna stránka Sparty Praha.

Horešovský mal vo svojej medailovej zbierke s reprezentáciou okrem iného striebro zo zimných olympijských hier 1968 v Grenobli a bronz z roku 1972 v Sappore.

Na svetových šampionátoch sa postaral o zisk ďalších štyroch cenných kovov, päť vybojoval na majstrovstvách Európy.

Ako tréner doviedol Spartu k dvom majstrovským titulom (1990, 1993), v pozícii hráča zdvíhal nad hlavu víťaznú trofej tiež dvakrát, ale s Jihlavou (1970, 1971).

V roku 2010 ho uviedli do Siene slávy českého hokeja.

    Josef Horešovský.
    Josef Horešovský.
    Smutná správa zasiahla hokejovú krajinu. Po komplikáciách zomrel majster sveta s Československom
