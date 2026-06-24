St. Louis vymenilo útočníka uprostred osemročnej zmluvy. Washington zaplatí vyše 8 miliónov ročne

Útočník Jordan Kyrou mení prvýkrát v NHL pôsobisko. Hoci má pred sebou ešte päť rokov z osemročnej zmluvy, St. Louis ho vymenilo do Washingtonu.
Blues za neho získali forvarda Connora McMichaela, nádejného švédskeho útočníka Miltona Gästrina a právo voľby zo 16. miesta tohtoročného draftu.
Capitals o dohode informovali na webe.
Dvadsaťosemročný Kanaďan Kyrou si v uplynulej sezóne pripísal zo 72 zápasov 46 bodov vďaka 18 gólom a 28 asistenciám.
Svoju celkovú bilanciu v základnej časti vylepšil 35. hráč draftu NHL z roku 2016 na 488 stretnutí a 378 bodov (168 + 210). Za 28 duelov play off pridal 13 bodov (11 + 2).
V septembri 2022 podpísal Kyrou s vedením Blues osemročný kontrakt na celkovo 65 miliónov dolárov, zabezpečuje mu tak v priemere vyše osem miliónov dolárov na sezónu.
Zo zmluvy má pred sebou ešte päť sezón. "Dostáva sa do najlepších rokov kariéry, je pre nás fantastickou posilou," pochvaľoval si generálny manažér klubu z metropoly USA Chris Patrick.
Dvadsaťpäťročný McMichael sa naproti tomu môže 1. júla stať chráneným voľným hráčom.
Za minulú sezónu nastúpil do 78 stretnutí a nasporil 46 bodov (14 +32). Taktiež on zmení v NHL klub prvýkrát.
Washington si ho vybral pri drafte v roku 2019 z 25. pozície. Celkovo má 154 bodov (67 + 87) v 315 zápasoch dlhodobej fázy, za 18 bitiek play off zaznamenal osem bodov (5 + 3).