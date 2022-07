New Jersey podpísalo s obrancom nový kontrakt, zarobí si 17 miliónov

NEWARK. Švajčiarsky hokejový obranca Jonas Siegenthaler sa so svojím zamestnávateľom New Jersey Devils dohodol na novom päťročnom kontrakte.

Zmluva vstúpi do platnosti od sezóny 2023/2024 a vynesie mu celkovo 17 miliónov dolárov.

Siegenthalera draftoval klub Washington Capitals v roku 2015 a v jeho organizácii pôsobil do apríla 2021, keď zamieril v rámci výmeny do New Jersey.

V sezóne 2021/2022 mal v 70 zápasoch základnej časti bilanciu 1 gól, 13 asistencií a 5 mínusových bodov.

Po sezóne 2022/2023 sa mu skončí dvojročná zmluva, v rámci ktorej mal základný plat 1,125 milióna dolárov za sezónu. Po jej vypršaní sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom.