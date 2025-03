Patril medzi lepšie hodnotené posily Slovana. Petereka mrzí skorý koniec, chce si napraviť chuť

"Keď som prišiel, tak som sa do toho postupne dostával a bolo to lepšie a lepšie," povedal pre TASR.

"Do konca kalendárneho roka sme podávali dobré výkony, mali sme víťaznú sériu, pozbierali sme dosť bodov. Ale, bohužiaľ, po novom roku išli naše výkony dole. A dopadlo to tak, ako to dopadlo. Určite nie sme spokojní a sezónu hodnotím negatívne. Bohužiaľ, aj moja výkonnosť klesla a nepodarilo sa mi na to nadviazať," dodal Peterek.

Peterek: V Bratislave sa mi veľmi páči

Slovan tak po prvý raz v histórii samostatnej najvyššej slovenskej súťaže nepostúpil do vyraďovačky. Napraviť si chuť chce v ďalšej sezóne a Peterek je jeden z hráčov, ktorí by mali byť pri tom.

"V Bratislave sa mi veľmi páči. A to nielen mesto, ale aj organizácia. Všetko funguje na vysokej úrovni, som tu maximálne spokojný."

Vedenie klubu už oznámilo, že Slovan povedie v novom ročníku nový tréner a pomaly skladá mužstvo. Aj Peterek sa už teší na novú výzvu.