Na lavičke Seattlu stála trénerka. Beriem to s pokorou, hovorí priekopníčka

SEATTLE. Na striedačke hokejistov Seattlu Kraken stála v prípravnom zápase proti Calgary Flames trénerka Jessica Campbellová. Mužstvo viedla spoločne s Danom Bylsmom, ktorému robí asistentku vo farmárskom tíme Coachella Valley.

Obaja v pondelkovom zápase zastúpili hlavného kouča Davea Hakstola, ktorý absolvoval s druhou časťou tímu Kraken iný prípravný zápas. Seattle prehral 2:3 po predĺžení, v drese Flames nastúpili traja Slováci.

"Je to samozrejme obrovská príležitosť a vážim si to. Beriem to s pokorou, že som súčasťou organizácie," citoval Campbellovú web nhl.com.