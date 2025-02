Jágra nezastavila ani krvavá tvár. Je smutné, že sa za nás najviac bije 53-ročný hráč, reagoval tréner

Zostávalo len niečo vyše minúty do konca riadneho hracieho času, keď sa Jágr prebojoval do útočného pásma, no ešte predtým ho zasiahol hokejkou do tváre Slovák Matej Kašlík.

Hokejovú legendu poslal k zemi a z tváre sa mu valila krv. Po ošetrení sa ihneď pýtal na ľad, keďže jeho tím dostal šancu vo forme presilovky.