Trpká prehra so Zvolenom bola poslednou kvapkou. Poprad prepustil trénera

POPRAD. Hokejový klub z Popradu ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s hlavným trénerom Jánom Šimkom.
Dôvodom je séria zlých výsledkov, "kamzíci" prehrali osem duelov po sebe a v tabuľke sú so štyrmi bodmi na poslednom 12. mieste.
Šimko nahradil tento rok v januári vo funkcii Todda Bjorkstranda, tím dokázal herne pozdvihnúť a zo šiesteho miesta tabuľky ho dostal do štvrťfinále play off.
Po skončení sezóny dostal dôveru viesť mužstvo aj v novej, ale Popradčania v desiatich dueloch zvíťazili iba raz. Naposledy prehrali v piatok doma so Zvolenom 1:6, Šimko už po tomto dueli naznačil koniec:
„Začínam od seba, ako hlavný tréner som za 10 kôl vyhral jeden zápas, tam nie je o čom. Preberám zodpovednosť za tento stav. Ak si niekto myslí, že nemám sebareflexiu, tak tej mám na rozdávanie.
Ako popradskému trénerovi mi veľmi záleží na tom, aby sme neboli na poslednom mieste. Na pozícii divákov sa nedivím, že sa na tento zápas nemohli pozerať. Dnešok bol nonsens, niektorí hráči sa ani nespotili. Ako mám ja sebareflexiu, tak by ju mal mať každý.“
Popradčania na svojom webe poďakovali Šimkovi za jeho pôsobenie na poste hlavného trénera a popriali mu všetko dobré v ďalšej kariére.