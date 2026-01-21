Bývalý tréner Popradu sa vracia do klubu. Má byť pilierom pri výchove novej generácie

Hlavný tréner Popradu Ján Šimko.
Hlavný tréner Popradu Ján Šimko. (Autor: TASR)
Sportnet|21. jan 2026 o 10:58
ShareTweet0

Detailne pozná popradské hokejové prostredie z pôsobenia pri seniorskom tíme.

Vedenie klubu vymenovalo Jána Šimka do novovytvorenej funkcie development managera v rámci novej organizačnej štruktúry HK Poprad a.s., ktorá má byť kľúčovým pilierom pri výchove novej generácie Kamzíkov.

Ján Šimko, ktorý detailne pozná popradské hokejové prostredie z pôsobenia pri seniorskom tíme a má aj medzinárodné skúsenosti z MS U18 a U20, sa presúva do manažérsko-metodickej sféry. Informoval o tom klub na svojej webstránke.

„Po ukončení pôsobenia na pozícii hlavného trénera sme sa s vedením klubu rozprávali o ďalšom smerovaní HK Poprad. Predstavili mi svoju víziu do najbližších rokov a ponúkli mi možnosť byť jej súčasťou, najmä v oblasti práce s mládežou,“ uviedol Ján Šimko.

Hlavnými úlohami development manažéra je prepojenie medzi juniorským a mužským tímom. S tým súvisí úzka spolupráca s výkonným riaditeľom mládeže HK ŠKP Poprad ako aj hlavným trénerom A-tímu HK Poprad, príprava hráčskej súpisky a skladba realizačného tímu pre mužstvo juniorov pre ďalšie sezóny.

Facebook príspevok

Dôležitou súčasťou jeho agendy bude aj aktívny skauting a individuálne rozvojové plány pre hráčov s najvyšším potenciálom pre A-tím. Hoci sa Šimko vracia do domáceho prostredia, k novej výzve pristupuje pragmaticky. 

„Poprad bol pre mňa vždy prioritou, som veľmi rád, že som dostal od majiteľov HK Poprad a.s. takúto dôveru a urobím všetko pre to, aby sa naše spoločné očakávania naplnili,“ uzavrel Ján Šimko.

Vymenovanie Jána Šimka jasne deklaruje ambíciu HK Poprad stavať na vlastných odchovancoch a profesionalizovať výchovný proces podľa vzoru moderných európskych klubov.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hlavný tréner Popradu Ján Šimko.
Hlavný tréner Popradu Ján Šimko.
Bývalý tréner Popradu sa vracia do klubu. Má byť pilierom pri výchove novej generácie
dnes 10:58
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Bývalý tréner Popradu sa vracia do klubu. Má byť pilierom pri výchove novej generácie