Bývalý tréner Popradu sa vracia do klubu. Má byť pilierom pri výchove novej generácie

Vedenie klubu vymenovalo Jána Šimka do novovytvorenej funkcie development managera v rámci novej organizačnej štruktúry HK Poprad a.s., ktorá má byť kľúčovým pilierom pri výchove novej generácie Kamzíkov.
Ján Šimko, ktorý detailne pozná popradské hokejové prostredie z pôsobenia pri seniorskom tíme a má aj medzinárodné skúsenosti z MS U18 a U20, sa presúva do manažérsko-metodickej sféry. Informoval o tom klub na svojej webstránke.
„Po ukončení pôsobenia na pozícii hlavného trénera sme sa s vedením klubu rozprávali o ďalšom smerovaní HK Poprad. Predstavili mi svoju víziu do najbližších rokov a ponúkli mi možnosť byť jej súčasťou, najmä v oblasti práce s mládežou,“ uviedol Ján Šimko.
Hlavnými úlohami development manažéra je prepojenie medzi juniorským a mužským tímom. S tým súvisí úzka spolupráca s výkonným riaditeľom mládeže HK ŠKP Poprad ako aj hlavným trénerom A-tímu HK Poprad, príprava hráčskej súpisky a skladba realizačného tímu pre mužstvo juniorov pre ďalšie sezóny.
Dôležitou súčasťou jeho agendy bude aj aktívny skauting a individuálne rozvojové plány pre hráčov s najvyšším potenciálom pre A-tím. Hoci sa Šimko vracia do domáceho prostredia, k novej výzve pristupuje pragmaticky.
„Poprad bol pre mňa vždy prioritou, som veľmi rád, že som dostal od majiteľov HK Poprad a.s. takúto dôveru a urobím všetko pre to, aby sa naše spoločné očakávania naplnili,“ uzavrel Ján Šimko.
Vymenovanie Jána Šimka jasne deklaruje ambíciu HK Poprad stavať na vlastných odchovancoch a profesionalizovať výchovný proces podľa vzoru moderných európskych klubov.