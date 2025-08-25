Český obranca sa po ôsmich rokoch v NHL vracia do Európy, mieri do Švajčiarska

Jan Rutta (vpravo) a Joel Erikson Ek (naľavo) na MS v hokeji.
Jan Rutta (vpravo) a Joel Erikson Ek (naľavo) na MS v hokeji. (Autor: TASR/AP)
25. aug 2025 o 21:53
Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a majster sveta z roku 2024 podpísal dvojročnú zmluvu.

ŽENEVA. Český hokejový obranca Jan Rutta sa po ôsmich rokoch v zámorskej NHL vracia do Európy.

Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a majster sveta z roku 2024 podpísal dvojročnú zmluvu so švajčiarskym tímom Servette Ženeva. Informáciu na svojom webe priniesol účastník najvyššej súťaže NLA.

Tridsaťpäťročný Rutta bol v rámci NHL neobmedzeným voľným hráčom po tom, ako mu vypršal trojročný kontrakt s ročným zárobkom 2,75 milióna dolárov.

Po takmer dvoch mesiacoch od otvorenia trhu s voľnými hráčmi nebol o jeho služby záujem a preto sa rozhodol pre návrat do Európy.

V minulej sezóne pôsobil Rutta v San Jose Sharks, v 54 zápasoch strelil tri góly a pridal šesť asistencií.

V NHL začal v sezóne 2017/18 v drese Chicaga Blackhawks, neskôr hral za Tampu Bay Lightning, Pittsburgh Penguins a Sharks.

V 417 zápasoch základnej časti strelil 23 gólov a zaznamenal 75 asistencií. V 49 dueloch play off pridal tri góly a nazbieral 11 bodov.

V rokoch 2020 a 2021 sa tešil zo zisku Stanley Cupu v drese Lightning.

Český obranca sa po ôsmich rokoch v NHL vracia do Európy, mieri do Švajčiarska
