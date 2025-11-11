Český tím sa rozhodol pre zmenu. Na striedačke skončili tréneri Pardavý s Kapušom

ZLÍN. Zlínski hokejisti majú v prvej lige nových trénerov. Po sérii neuspokojivých výsledkov pri tíme skončili Slováci Ján Pardavý s Richardom Kapušom, klub namiesto nich angažoval na pozícii hlavného kouča Martina Janečka a do úlohy asistenta Martina Hamrlíka.
Obaja doteraz pôsobili pri juniorskom tíme a debutovať budú v stredajšom domácom dueli s Přerovom.
Berani o tom informovali na klubovom webe a nevylúčili zmeny aj v hráčskom kádri.
Zlínu po 20 kolách druhej najvyššej súťaže patrí desiate miesto. Aktuálne majú Berani na konte šnúru štyroch porážok, v sezóne doteraz bývalý extraligový celok vybojoval iba deväť víťazstiev a na poslednej pozícii znamenajúcej postup do play off sa drží len s dvojbodovým náskokom na Sokolov.
"Po sérii zlých výsledkov potrebujeme tím naštartovať a dať mu nový impulz. Na súčasných výsledkoch sa podieľa viac faktorov, vrátane výkonov jednotlivých hráčov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť. Ďalšie pôsobenie v klube preto bude závisieť od prístupu a výkonov každého z nich, "uviedol športový manažér Ján Srdínko.
Pardavý pôsobil v Zlíne od minulej sezóny a doviedol tím do finále. Kapuš bol ako asistent už pri finálovej účasti z predchádzajúceho ročníka.
Nový hlavný kouč Janeček má pred sebou v prvej lige šiesty angažmán, dvadsaťpäťročný tréner už v súťaži viedol Havířov, Porubu, Frýdek-Místek, Šumperk a Prostějov.