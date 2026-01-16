Extraliga má nový rekord. Tínedžer Košíc sa stal najmladším brankárom v histórii

Slovenská najvyššia hokejová súťaž spoznala nové meno v historických tabuľkách.
Jakub Husár z HC Košice sa stal najmladším debutujúcim brankárom v dejinách súťaže, keď nastúpil v seniorskom zápase vo veku 16 rokov, 5 mesiacov a 1 deň.
O jediný deň tak prekonal doterajší rekord Samuela Hlavaja.
Mladý talent dostal šancu v zápase 39. kola Tipsport ligy, v ktorom Košice doma privítali HKM Zvolen. Duel sa pre „oceliarov“ nevyvíjal ideálne – napokon podľahli súperovi jednoznačne 0:5.
„Snažil som sa zachovať si chladnú hlavu a upokojiť sa. Nakoniec to nebolo také zlé, no škoda toho jedného gólu. Po prvom zákroku opadla nervozita,“ povedal Jakub Husár, brankár HC Košice.
Najmladší brankári, ktorí nastúpili v extralige
1. Jakub Husár (2025/26) – 16 rokov, 5 mesiacov, 1 deň
2. Samuel Hlavaj (2017/18) – 16 rokov, 5 mesiacov, 2 dni
3. Karol Križan (1996/97) – 16 rokov, 7 mesiacov, 2 dni
Jakub Husár nastúpil do bránky v polovici stretnutia po tom, čo hostia zvýšili už na 0:4 rýchlymi gólmi Marcineka a Luntera.
V extraligovej premiére odchytal 30 minút a 41 sekúnd, čelil 11 strelám, z ktorých 10 zneškodnil.
Zápas zakončil s úspešnosťou zákrokov 90,91 %, inkasoval jediný gól v 46. minúte z hokejky Maceka.
Aj napriek nepriaznivému skóre tak Husár zanechal pri svojom debute veľmi dobrý dojem a zapísal sa do histórie súťaže.