Je jednou z najväčších nádejí klubu NHL, expert chváli slovenského mladíka

BRATISLAVA. Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News zaradil slovenského hokejistu Jakuba Demeka do svojho zoznamu hráčov s najväčším potenciálom do budúcna pre klub Vegas Golden Knights zo zámorskej NHL.

Devätnásťročného Košičana dokonca považuje za najväčšiu nádej na poste pravého krídelníka. "Rytieri" si vybrali Demeka na vlaňajšom drafte nováčikov vo štvrtom kole z celkového 128. miesta.



"Demek je pomerne všestranný hráč. Využíva svoju robustnú postavu, aby si pokryl puk a prešiel stredom klziska. Dokáže strieľal alebo prihrávať, aj keď je na ňom zavesený protihráč.