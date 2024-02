Nemajú ma tu radi, vtipkoval. Jágr si zatrénoval s Pittsburghom, čaká ho veľký večer

Jágr si s Pittsburghom zatrénoval prvýkrát od výmeny do Washingtonu Capitals, ktorá sa uskutočnila 11. júla 2001. Na ľade sa predstavil so Sidneym Crosbym, Jevgenijom Malkinom a Krisom Letangom.

“Bola to zábava,” povedal pre nhl.com Crosby. “Je to špeciálna udalosť nielen pre neho, ale aj pre nás. Pokúsime si to užiť čo najviac,” dodal kapitán “tučniakov.”