Nemec prišiel na niekoľko týždňov o brankára. Zranil sa proti Columbusu

Jacob Markström.
Jacob Markström. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2025 o 19:29
ShareTweet0

Na začiatku novej sezóny mal bilanciu 2-1-0 s 84,5-percentnou úspešnosťou zákrokov.

NEW YORK. Švédsky hokejový brankár Jacob Markström z New Jersey Devils bude pre nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela nútene pauzovať niekoľko týždňov.

V stredu to uviedol tréner jeho tímu v zámorskej NHL Sheldon Keefe.

Markström sa zranil v pondelkovom súboji na ľade Columbusu, v ktorom „diabli“ vyhrali 3:2.

Na začiatku novej sezóny mal bilanciu 2-1-0 s 84,5-percentnou úspešnosťou zákrokov. Devils namiesto neho povolali z farmy do prvého tímu Nica Dawsa, informoval web TSN.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Jacob Markström.
Jacob Markström.
Nemec prišiel na niekoľko týždňov o brankára. Zranil sa proti Columbusu
dnes 19:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Nemec prišiel na niekoľko týždňov o brankára. Zranil sa proti Columbusu