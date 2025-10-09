Americký útočník si konečne našiel klub. Posilní finalistu Stanley Cupu z uplynulej sezóny

Jack Roslovic.
Jack Roslovic.
Dvadsaťosemročný hokejista si v uplynulej sezóne utvoril osobné strelecké maximum.

EDMONTON. Americký hokejový útočník Jack Roslovic si ako voľný hráč konečne našiel svojho nového zamestnávateľa.

Na štarte novej sezóny NHL sa dohodol s Edmontonom Oilers na ročnej zmluve v hodnote 1,5 milióna dolárov. Informoval o tom oficiálny portál zámorskej profiligy.

Dvadsaťosemročný Roslovic strelil v minulej sezóne 22 gólov, čím vyrovnal svoje kariérne maximum.

V drese Caroliny nazbieral dokopy 39 bodov v 81 zápasoch základnej časti, v deviatich súbojoch play off pridal štyri body (1+3).

Napriek solídnym číslam bol počas letného obdobia bez zmluvy. Podľa zámorských médií mal 1. júla viacero ponúk, ale odmietol ich. Napokon sa rozhodol vymeniť svojho agenta, čo celý proces predĺžilo.

V minulosti nastupoval Roslovic v NHL aj za Winnipeg Jets, Columbus Blue Jackets či New York Rangers.

NHL

