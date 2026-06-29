Predators posilnili útok. Nový hráč je synom aj synovcom bývalých hokejistov NHL

Jack Drury (18)
Jack Drury (18) (Autor: TASR/AP)
TASR|29. jún 2026 o 08:39
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Drury je syn bývalého hráča NHL Teda Druryho a synovec generálneho manažéra New Yorku Rangers Chrisa Druryho.

Zámorský hokejový klub Nashville Predators podpísal päťročnú zmluvu s útočníkom Jackom Drurym na 22,5 milióna dolárov.

Dvadsaťšesťročný hráč dosiahol v minulej sezóne kariérne maximum 10 gólov a vyrovnal svoj osobný rekord s 27 bodmi, pričom odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti za Colorado Avalanche.

Predators ho získali v stredu spolu s útočníkom Chaseom Bradleym a výberom v treťom kole draftu NHL 2029, do Colorada putovali útočníci Zachary L’Heureux a Fedor Svečkov.

„Jack je pracovitý, spoľahlivý a komplexný hráč, ktorý zvláda náročné úlohy a zároveň patrí medzi elitu na vhadzovaní,“ citovala agentúra AP generálneho manažéra Predators a prezidenta hokejových operácií Chrisa MacFarlanda.

Drury je syn bývalého hráča NHL Teda Druryho a synovec bývalého útočníka a súčasného generálneho manažéra New Yorku Rangers Chrisa Druryho.

Jack Drury nazbieral v 268 zápasoch základnej časti 30 gólov, 52 asistencií a má úspešnosť na vhadzovaní 57,1 percent.

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