Fantastická premiéra Feneša v zámorskom klube. Hviezdami duelu boli traja Slováci

Tréner Ivan Feneš.
Tréner Ivan Feneš. (Autor: SZĽH/Andrej Galica)
Sportnet|19. okt 2025 o 08:59
ShareTweet1

Bývalý tréner reprezentácie do 18 a 20 rokov pôsobí v roli asistenta v tíme Tri-City Storm.

BRATISLAVA. Hokejový tréner Ivan Feneš má za sebou premiéru v roli asistenta v zámorskom juniorskom tíme Tri-City Storm v americkej USHL.

Bývalý tréner Slovenska do 18 a 20 rokov sa tešil z triumfu svojho tímu, ktorý zdolal Sioux City jednoznačne 4:1.

Prvý gól Tri-City strelil slovenský útočník Oliver Ozogány, ktorý pridal aj jednu asistenciu.

Druhý a zároveň víťazný zásah zaznamenal Samuel Murín. V bránke sa predstavil Michal Prádel, ktorý inkasoval z 20 striel iba raz.

Všetci traja slovenský zverenci boli vyhlásený aj za hviezdy duelu - prvou bol Prádel, druhou Ozogány a treťou Murín.

USHL

    Tréner Ivan Feneš.
    Tréner Ivan Feneš.
    Fantastická premiéra Feneša v zámorskom klube. Hviezdami duelu boli traja Slováci
    dnes 08:59|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»USHL»Fantastická premiéra Feneša v zámorskom klube. Hviezdami duelu boli traja Slováci