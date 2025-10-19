Fantastická premiéra Feneša v zámorskom klube. Hviezdami duelu boli traja Slováci

BRATISLAVA. Hokejový tréner Ivan Feneš má za sebou premiéru v roli asistenta v zámorskom juniorskom tíme Tri-City Storm v americkej USHL.
Bývalý tréner Slovenska do 18 a 20 rokov sa tešil z triumfu svojho tímu, ktorý zdolal Sioux City jednoznačne 4:1.
Prvý gól Tri-City strelil slovenský útočník Oliver Ozogány, ktorý pridal aj jednu asistenciu.
Druhý a zároveň víťazný zásah zaznamenal Samuel Murín. V bránke sa predstavil Michal Prádel, ktorý inkasoval z 20 striel iba raz.
Všetci traja slovenský zverenci boli vyhlásený aj za hviezdy duelu - prvou bol Prádel, druhou Ozogány a treťou Murín.