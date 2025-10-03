IIHF predstavila Európsky pohár národov. Medzi je účastníkmi aj Slovensko

Slovenská hokejová reprezentácia
3. okt 2025 o 19:09
Slovenskí hokejisti môžu čeliť aj Španielsku či Litve.

ZÜRICH. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) oficiálne predstavila Európsky pohár národov.

Súčasťou úvodného ročníka bude 17 reprezentácií vrátane slovenského národného tímu pod vedením trénera Vladimíra Országha. Riadiaci orgán svetového hokeja o tom informoval v piatok na svojom oficiálnom webe.

IIHF týmto krokom napĺňa víziu o zmysluplnejších medzištátnych zápasoch, súčasťou ktorej bude prelomová súťažná platforma.

Cieľom je zabezpečiť súťažné zápasy medzi tímami v rámci tradičných prestávok v novembri, decembri a vo februári.

Účastnícke krajiny (Nemecko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Slovinsko, Veľká Británia, Taliansko, Holandsko, Litva, Estónsko, Španielsko a Rumunsko) sa rozdelia do skupín po troch alebo štyroch tímoch.

„Je to obrovský krok pre európsky hokej. Naše členské asociácie už roky žiadali o vytvorenie projektu, ktorý by priniesol konzistentnosť a zmysel reprezentačným prestávkam. S Európskym pohárom národov prichádza produkt, ktorý má potenciál rozvíjať tento šport z hľadiska súťaživosti v celom regióne,“ uviedol šéf IIHF Luc Tardif.

V rámci projektu budú absentovať popredné európske krajiny ako Švédsko, Fínsko, Česko či Švajčiarsko.

„Európsky pohár národov je o vytvorení zmysluplnej súťaže, nie len o zápasoch,“ povedal Morten Green, generálny manažér dánskeho národného tímu. „Táto nová štruktúra dáva našim hráčom a fanúšikom niečo konzistentné, na čo sa môžu tešiť. Je to šanca budovať rivalitu, zvyšovať štandardy a využívať medzinárodné prestávky,“ dodal Green.

dnes 19:09
