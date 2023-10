IIHF zrejme ráta aj s Rusmi, Slováci majú hrať kvalifikáciu o ZOH doma

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) síce o tom neinformovala v samostatnej správe, no na svojom webe zverejnila v príslušnej podsekcii kalendár plánovaných podujatí na nasledujúce obdobia.

BRATISLAVA. Na prelome septembra a októbra 2024 by Slovensko malo hostiť zápasy D-skupiny záverečnej časti kvalifikácie o postup na ZOH 2026.

Okrem hlavného mesta Slovenska by sa o záverečných účastníkoch ZOH 2026 malo rozhodovať aj na turnajoch v Lotyšsku a Dánsku.

V praxi to znamená, že IIHF predbežne ráta aj s Rusmi. Slovenskej hokejovej reprezentácii totiž v rebríčku IIHF po tohtoročných MS patrí 9. pozícia, na ZOH však tradične postupuje priamo iba osem najlepších výberov.

Okrem Rusov sú aktuálne mimo diania aj Bielorusi, ktorí aktívne podporujú konanie ruskej strany a pomáhajú jej.



Ak by sa situácia nezmenila a dištanc Rusov by trval aj pred ZOH 2026, mohla by IIHF na turnaj posunúť až štyri tímy z kvalifikácie - napríklad víťazov troch skupín aj najlepší výber z druhých miest.