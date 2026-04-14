Humenné sa vyšvihlo z poslednej pozície. Skalicu zdolalo len o gól

Radosť hráčov z Humenného po druhom góle. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. apr 2026 o 20:18
Na poslednom mieste je opäť Skalica.

Tipsport liga - 8. kolo baráže

Humenné - Skalica 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 4. Žitný (Linet, Lušňák), 29. Toma (Žitný, Zekucia) - 53. Šátek (Kuba)

Rozhodcovia: Kocúr, Orolin - Knižka, Janiga

Vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja - Šachvorostov, Železkov, Rymarev - Vaško, Vrábeľ, Toma - Lušňák, Linet, Žitný - Borov, Krajňák, Sokoli

Skalica: Pončák - Urban, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Kubíček, Škápik - Obdržálek, Nemec, Jurík - Kalousek, Špirko, Sačkov - Šátek, Búlik, Kuba - Fungáč, Jurák, Kotvan - Dudáš

Hokejisti Skalice stratili šancu na postup do Tipsport ligy. V utorkovom stretnutí 8. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Humenného 1:2 v súboji účastníkov nižšej Tipos SHL.

Na Trenčín aj Prešov strácajú štyri kolá pred koncom 13 bodov, zatiaľ čo Humenné má už iba teoretickú šancu, keďže má 11-bodovú stratu na prvé dve priečky.

Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Trenčín

8

5

1

1

1

30:20

18

2.

Prešov

8

5

1

1

1

27:20

18

3.

Humenné

8

2

0

1

5

20:29

7

4.

Skalica

8

1

1

0

6

25:33

5

Tipsport liga

Humenné sa vyšvihlo z poslednej pozície. Skalicu zdolalo len o gól