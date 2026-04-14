Humenné sa vyšvihlo z poslednej pozície. Skalicu zdolalo len o gól

Tipsport liga - 8. kolo baráže
Humenné - Skalica 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 4. Žitný (Linet, Lušňák), 29. Toma (Žitný, Zekucia) - 53. Šátek (Kuba)
Rozhodcovia: Kocúr, Orolin - Knižka, Janiga
Vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Humenné: Hurčík - Zekucia, Cibák, Jacko, Novota, Pulščák, Pišoja - Šachvorostov, Železkov, Rymarev - Vaško, Vrábeľ, Toma - Lušňák, Linet, Žitný - Borov, Krajňák, Sokoli
Skalica: Pončák - Urban, Barcík, Filip, Novajovský, Janík, Kubíček, Škápik - Obdržálek, Nemec, Jurík - Kalousek, Špirko, Sačkov - Šátek, Búlik, Kuba - Fungáč, Jurák, Kotvan - Dudáš
Hokejisti Skalice stratili šancu na postup do Tipsport ligy. V utorkovom stretnutí 8. kola baráže o účasť v najvyššej slovenskej súťaži prehrali na ľade Humenného 1:2 v súboji účastníkov nižšej Tipos SHL.
Na Trenčín aj Prešov strácajú štyri kolá pred koncom 13 bodov, zatiaľ čo Humenné má už iba teoretickú šancu, keďže má 11-bodovú stratu na prvé dve priečky.
Dukla na domácom ľade zvíťazila nad Prešovom 4:1, keď si jej góly rozdelili Descheneau a Ahl.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Trenčín
8
5
1
1
1
30:20
18
2.
Prešov
8
5
1
1
1
27:20
18
3.
Humenné
8
2
0
1
5
20:29
7
4.
Skalica
8
1
1
0
6
25:33
5