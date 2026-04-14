ONLINE: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 8. kolo)

Hokejisti HC 19 Humenné a HK Skalica dnes hrajú 8. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 8. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
14.04.2026 o 18:00
8. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
HK Skalica
Aktuálne tretie mužstvo má na konte 5 bodov a na postup do Tipsport ligy to zatiaľ nevyzerá, hoci sa Skaličania môžu oprieť o skvelý zvrat, keď zvíťazili v dvoch zápasoch. Po triumfe 5:4 proti Humennému zdolali aj Duklu Trenčín 6:5 po predĺžení. V poslednom kole však tesne nestačili na Prešov 2:4.
Aktuálne tretie mužstvo má na konte 5 bodov a na postup do Tipsport ligy to zatiaľ nevyzerá, hoci sa Skaličania môžu oprieť o skvelý zvrat, keď zvíťazili v dvoch zápasoch. Po triumfe 5:4 proti Humennému zdolali aj Duklu Trenčín 6:5 po predĺžení. V poslednom kole však tesne nestačili na Prešov 2:4.
HC 19 Humenné
Pre domácich sa šanca na postup do extraligy čoraz viac vzďaľuje, keď po víťazstve v druhom zápase proti Skalici ešte bodovali v Prešove po prehre 3:4 po predĺžení, následne ale natiahli sériu prehier na štyri stretnutia, keď podľahli Trenčínu 4:7, Skalici 4:5, Prešovu 1:3 a znova Trenčínu 1:4.
Pre domácich sa šanca na postup do extraligy čoraz viac vzďaľuje, keď po víťazstve v druhom zápase proti Skalici ešte bodovali v Prešove po prehre 3:4 po predĺžení, následne ale natiahli sériu prehier na štyri stretnutia, keď podľahli Trenčínu 4:7, Skalici 4:5, Prešovu 1:3 a znova Trenčínu 1:4.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu, keď sa proti sebe postaví HC 19 Humenné a HK Skalica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
7
5
1
1
0
26:16
18
2.
HK Dukla Trenčín
7
4
1
1
1
26:19
15
3.
HK Skalica
7
1
1
0
5
24:31
5
4.
HC 19 Humenné
7
1
0
1
5
18:28
4