ONLINE: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)

Sportnet|29. mar 2026 o 14:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE z 2. kola baráže Tipsport ligy: HC 19 Humenné - HK Skalica.

Hokejisti HC 19 Humennéa HK Skalica dnes hrajú 2. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
29.03.2026 o 18:00
2. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu 2. kola baráže o udržanie v Tipsport lige medzi HC 19 Humenným a HK Skalicou.

Humenné v prvom zápase nestačilo na Trenčín, keď prehralo tesne 2:3. Išlo o vyrovnaný duel, v ktorom rozhodovali detaily, no Humenné napokon ťahalo za kratší koniec.

Skalica, ktorá do baráže vstúpila ako víťaz SHL, mala ešte náročnejší vstup. Proti Prešovu inkasovala až sedem gólov a prehrala 4:7

Dnešný zápas tak bude pre oba tímy veľmi dôležitý. Skalica sa bude snažiť využiť domácu podporu a napraviť si chuť po vysokej prehre, zatiaľ čo Humenné bude chcieť nadviazať na bojovný výkon z prvého zápasu a získať prvé body.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HC Prešov 

1

1

0

0

0

7:4

3

2.

HK Dukla Trenčín

1

1

0

0

0

3:2

3

3.

HC 19 Humenné 

1

0

0

0

1

2:3

0

4.

HK Skalica

1

0

0

0

1

4:7

0

Tipsport liga

dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)