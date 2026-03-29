ONLINE: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)

Hokejisti HC 19 Humennéa HK Skalica dnes hrajú 2. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 2. kolo, Tipsport liga, nedeľa, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
29.03.2026 o 18:00
2. kolo
Humenné
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu 2. kola baráže o udržanie v Tipsport lige medzi HC 19 Humenným a HK Skalicou.
Humenné v prvom zápase nestačilo na Trenčín, keď prehralo tesne 2:3. Išlo o vyrovnaný duel, v ktorom rozhodovali detaily, no Humenné napokon ťahalo za kratší koniec.
Skalica, ktorá do baráže vstúpila ako víťaz SHL, mala ešte náročnejší vstup. Proti Prešovu inkasovala až sedem gólov a prehrala 4:7
Dnešný zápas tak bude pre oba tímy veľmi dôležitý. Skalica sa bude snažiť využiť domácu podporu a napraviť si chuť po vysokej prehre, zatiaľ čo Humenné bude chcieť nadviazať na bojovný výkon z prvého zápasu a získať prvé body.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC Prešov
1
1
0
0
0
7:4
3
2.
HK Dukla Trenčín
1
1
0
0
0
3:2
3
3.
HC 19 Humenné
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
HK Skalica
1
0
0
0
1
4:7
0