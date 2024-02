Humenné stratilo aj teoretickú šancu na záchranu. Ťažko sa hľadajú slová, hovorí Linet

Extraligový nováčik už štyri kolá pred koncom základnej časti nemá nádej na to, aby sa z poslednej priečky posunul na jedenástu.

Všetko to bolo rovnako ťažké. Hanbiť sa nemusíme, pretože sme nedostali ani jeden debakel. Trápili sme aj mužstvá z čela tabuľky, ale doplatili sme na nedostatok skúseností. Výsledkom bolo množstvo stratených bodov.

"Mali sme dostatok šancí, ale nepremenili sme ich. To nás stálo tento dôležitý zápas. Jednoducho sme vyhoreli v koncovke a s jedným gólom sa vyhráva ťažko,“ uviedol autor jediného domáceho presného zásahu 37-ročný Lukáš Handlovský na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a o sezóne povedal: "Podávali sme striedavé výkony a striedali sme víťazstvá s prehrami.

Chceli sme to zvládnuť už len kvôli skvelým humenským divákom. Stáli pri nás za každých okolností a za to im patrí vďaka. Ďakujem všetkým ľuďom v klube, ktorí nám vytvárali fantastické podmienky. Škoda, že to dopadlo takto."