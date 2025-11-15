Kuriózna smola v New Jersey. Najväčšia hviezda sa zranila na tímovej večeri

Jack Hughes.
Jack Hughes. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. nov 2025 o 12:50
Porezal si ruku.

NEW JERSEY. Hokejista Jack Hughes z New Jersey Devils bude chýbať svojmu tímu minimálne v nasledujúcom zápase na ľade Washingtonu.

Dôvodom však nie je zranenie, ktoré utrpel na ľade, ale kuriózne počas tímovej večere.

Klasická udalosť, ktorú absolvujú hokejisti v zámorí často, sa pre „diablov“ skončila nečakanou pohromou.

Podľa reportérky Kristy Flanneryovej, ktorá pokrýva dianie okolo tímu, Hughes utrpel reznú ranu po tom, ako silnejšie stlačil sklenený pohár.

Samotný klub o zranení informoval ako o „zranení ruky mimo hokeja“. Nešpecifikoval však, o čo presne išlo. Teraz tak vyplávali na povrch nové detaily, no nie je jasné, aké je poranenie vážne.

Zatiaľ je stopercentné iba to, že v stretnutí zo soboty na nedeľu na ľade Washingtonu, bude líder ofenzívy Devils chýbať kvôli bizarnému zraneniu.

