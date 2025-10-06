Dobrá aj zlá správa z NHL. Pospíšil nestihne úvod sezóny, Calgary povolalo slovenskú náhradu

CALGARY. Slovenský útočník Martin Pospíšil nestihne kvôli zraneniu úvod novej sezóny NHL. Na svojom webe to potvrdil klub Calgary Flames.
Okrem Pospíšila sa krátko pred štartom ročníka 2025/26 zranil aj útočník Jonathan Huberdeau. Flames tak museli povolať náhradu z AHL, ktorou sa napokon stal Samuel Honzek.
Dvadsaťročný útočník bol pôvodne presunutý na farmu, kde mal začať svoju druhú sezónu v zámorskej seniorskej kariére, no okolnosti mu umožnia pripísať si ďalšie štarty v najlepšej lige sveta.
Vlani sa Honzek po skvelom prípravnom kempe dokázal udržať v prvom tíme a v NHL napokon odohral päť zápasov bez zisku bodu. Tento rok si v príprave obliekol dres „plameňov" päťkrát, bodoval iba raz.
Pospíšil sa zranil uplynulý týždeň, keď nedohral štvrtkový duel proti Vancouveru (1:8). Neskôr sa viackrát objavil na tréningu Calgary, ale jeho stav je natoľko vážny, že mu neumožňuje byť v zostave v úvodný deň novej sezóny.
Bližšie informácie o jeho absencii nie sú známe. Tréner Ryan Huska podľa zámorských médií „dúfa, že to nebude nič dlhodobé".
Pospíšil odohral vlani za Flames 81 zápasov so ziskom 25 bodov (4+21). V príprave sa predstavil päťkrát a získal jeden bod za asistenciu.