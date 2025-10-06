Dobrá aj zlá správa z NHL. Pospíšil nestihne úvod sezóny, Calgary povolalo slovenskú náhradu

Honzek dostane šancu v prvom tíme.

CALGARY. Slovenský útočník Martin Pospíšil nestihne kvôli zraneniu úvod novej sezóny NHL. Na svojom webe to potvrdil klub Calgary Flames.

Okrem Pospíšila sa krátko pred štartom ročníka 2025/26 zranil aj útočník Jonathan Huberdeau. Flames tak museli povolať náhradu z AHL, ktorou sa napokon stal Samuel Honzek.

Dvadsaťročný útočník bol pôvodne presunutý na farmu, kde mal začať svoju druhú sezónu v zámorskej seniorskej kariére, no okolnosti mu umožnia pripísať si ďalšie štarty v najlepšej lige sveta.

Vlani sa Honzek po skvelom prípravnom kempe dokázal udržať v prvom tíme a v NHL napokon odohral päť zápasov bez zisku bodu. Tento rok si v príprave obliekol dres „plameňov" päťkrát, bodoval iba raz.

Pospíšil sa zranil uplynulý týždeň, keď nedohral štvrtkový duel proti Vancouveru (1:8). Neskôr sa viackrát objavil na tréningu Calgary, ale jeho stav je natoľko vážny, že mu neumožňuje byť v zostave v úvodný deň novej sezóny.

Bližšie informácie o jeho absencii nie sú známe. Tréner Ryan Huska podľa zámorských médií „dúfa, že to nebude nič dlhodobé".

Pospíšil odohral vlani za Flames 81 zápasov so ziskom 25 bodov (4+21). V príprave sa predstavil päťkrát a získal jeden bod za asistenciu.

